Боллипалли/Калиянда Пунача — Рейс Да Силва/Фикович: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Боллипалли/Калиянда Пунача — Рейс Да Силва/Фикович (16-го апреля 2024 года), ставки и коэффициенты

16-го апреля 2024 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Боллипалли/Калиянда Пунача , а противостоять в этом поединке будет Рейс Да Силва/Фикович.



В 19:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Боллипалли/Калиянда Пунача и Рейс Да Силва/Фикович. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 16-го апреля 2024 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Боллипалли/Калиянда Пунача — Рейс Да Силва/Фикович. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

16-го апреля 2024 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Боллипалли/Калиянда Пунача — Рейс Да Силва/Фикович. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 19:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Рейс Да Силва/Фикович, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Рейс Да Силва/Фикович выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Боллипалли/Калиянда Пунача

В этом сезоне Боллипалли/Калиянда Пунача показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Боллипалли/Калиянда Пунача сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Боллипалли/Калиянда Пунача еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Боллипалли/Калиянда Пунача обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Боллипалли/Калиянда Пунача играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Боллипалли/Калиянда Пунача любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Рейс Да Силва/Фикович

Во взрослом туре Рейс Да Силва/Фикович проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Рейс Да Силва/Фикович пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Рейс Да Силва/Фикович предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Рейс Да Силва/Фикович еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Боллипалли/Калиянда Пунача — Рейс Да Силва/Фикович. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Боллипалли/Калиянда Пунача и Рейс Да Силва/Фикович. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Боллипалли/Калиянда Пунача и Рейс Да Силва/Фикович продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Боллипалли/Калиянда Пунача — Рейс Да Силва/Фикович (16-го апреля 2024 года), ставки и коэффициенты

Боллипалли/Калиянда Пунача

Несмотря на внушительный возраст, Боллипалли/Калиянда Пунача демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Боллипалли/Калиянда Пунача гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Боллипалли/Калиянда Пунача обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Боллипалли/Калиянда Пунача снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Боллипалли/Калиянда Пунача может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Рейс Да Силва/Фикович

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Рейс Да Силва/Фикович хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Рейс Да Силва/Фикович никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Рейс Да Силва/Фикович сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Рейс Да Силва/Фикович всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Боллипалли/Калиянда Пунача — Рейс Да Силва/Фикович Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Боллипалли/Калиянда Пунача и Рейс Да Силва/Фикович аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Боллипалли/Калиянда Пунача и Рейс Да Силва/Фикович обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Боллипалли/Калиянда Пунача и Рейс Да Силва/Фикович постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Боллипалли/Калиянда Пунача — Рейс Да Силва/Фикович: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Боллипалли/Калиянда Пунача и Рейс Да Силва/Фикович, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Боллипалли/Калиянда Пунача сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Рейс Да Силва/Фикович имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Боллипалли/Калиянда Пунача – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Боллипалли/Калиянда Пунача и Рейс Да Силва/Фикович на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Боллипалли/Калиянда Пунача — Рейс Да Силва/Фикович. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Боллипалли/Калиянда Пунача и Рейс Да Силва/Фикович сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Боллипалли/Калиянда Пунача, и Рейс Да Силва/Фикович будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-788097-prognoz-na-match-aleksandr-ritshard-bruno-kuzuhara-ot-eksperta-16-04-24/