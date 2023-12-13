Тодор Вукоманович — Франческо Феррари. Прогноз, ставки на матч(18.04.24)

Тодор Вукоманович — Франческо Феррари (18-го апреля 2024 года), ставки и коэффициенты

18-го апреля 2024 года в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тодор Вукоманович , а противостоять в этом поединке будет Франческо Феррари.



Теннисное противостояние Тодор Вукоманович — Франческо Феррари пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 18-го апреля 2024 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 16:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Тодор Вукоманович является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Тодор Вукоманович — Франческо Феррари. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Тодор Вукоманович — Франческо Феррари запланирован организаторами турнира на 18-го апреля 2024 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 16:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Тодор Вукоманович и Франческо Феррари встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Тодор Вукоманович имеет три победы при одном поражении.

Тодор Вукоманович

На данный момент Тодор Вукоманович является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Тодор Вукоманович однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Тодор Вукоманович демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Тодор Вукоманович хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Тодор Вукоманович часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Франческо Феррари

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Франческо Феррарив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Франческо Феррари играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Франческо Феррари держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Франческо Феррари демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Франческо Феррари находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Тодор Вукоманович — Франческо Феррари

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Тодор Вукоманович — Франческо Феррари. Прогноз, ставки на матч(18.04.24)

Тодор Вукоманович

В этом сезоне Тодор Вукоманович демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Тодор Вукоманович уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Тодор Вукоманович любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Тодор Вукоманович часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Тодор Вукоманович умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Франческо Феррари

В этом сезоне Франческо Феррари не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Франческо Феррари сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Франческо Феррари допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Франческо Феррари допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Франческо Феррари демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Тодор Вукоманович — Франческо Феррари Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Тодор Вукоманович и Франческо Феррари аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Тодор Вукоманович и Франческо Феррари обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Тодор Вукоманович и Франческо Феррари постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Тодор Вукоманович — Франческо Феррари: погода помешает показать хороший теннис

Тодор Вукоманович и Франческо Феррари которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Тодор Вукоманович имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Франческо Феррари хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Тодор Вукоманович. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Франческо Феррари умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Тодор Вукоманович довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Франческо Феррари вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Тодор Вукоманович.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тодор Вукоманович — Франческо Феррари. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Тодор Вукоманович и Франческо Феррари.



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