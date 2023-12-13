«Анхель Руис Асторга (Мек)» – «Франциско Верон (Арг)». 20.04.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 20 апреля должен состояться бой Анхель Руис Асторга (Мек) — Франциско Верон (Арг), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Анхель Руис Асторга (Мек) и Франциско Верон (Арг) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 01:00 по московскому времени Анхель Руис Асторга (Мек) и Франциско Верон (Арг) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20 апреля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Анхель Руис Асторга (Мек) и Франциско Верон (Арг) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Анхель Руис Асторга (Мек).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Анхель Руис Асторга (Мек) — Франциско Верон (Арг):

победа Анхель Руис Асторга (Мек) – 0, ничья – 0, победа Франциско Верон (Арг) – 0

Прогноз на матч Анхель Руис Асторга (Мек) – Франциско Верон (Арг) Бои, титульный бой, 20 апреля :

Из-за того, что все ставят на то, что Анхель Руис Асторга (Мек) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Франциско Верон (Арг) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Анхель Руис Асторга (Мек) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Анхель Руис Асторга (Мек) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Анхель Руис Асторга (Мек) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Анхель Руис Асторга (Мек) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Анхель Руис Асторга (Мек) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Анхель Руис Асторга (Мек) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Анхель Руис Асторга (Мек) может и не устоять на ногах.

Франциско Верон (Арг) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Франциско Верон (Арг) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Франциско Верон (Арг), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Франциско Верон (Арг) должен быть в хорошей физической форме. Франциско Верон (Арг) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Анхель Руис Асторга (Мек) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Анхель Руис Асторга (Мек) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Анхель Руис Асторга (Мек) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Анхель Руис Асторга (Мек) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Франциско Верон (Арг) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Франциско Верон (Арг) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Франциско Верон (Арг) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Франциско Верон (Арг) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Франциско Верон (Арг) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Франциско Верон (Арг) должен задуматься о своей обороне.

Анхель Руис Асторга (Мек) – Франциско Верон (Арг) 20.04.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Анхель Руис Асторга (Мек) и Франциско Верон (Арг). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Анхель Руис Асторга (Мек) и Франциско Верон (Арг). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Анхель Руис Асторга (Мек) и Франциско Верон (Арг) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Анхель Руис Асторга (Мек) и Франциско Верон (Арг) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Анхель Руис Асторга (Мек) и Франциско Верон (Арг) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Анхель Руис Асторга (Мек) в данный момент сильнее, нежели Франциско Верон (Арг), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Анхель Руис Асторга (Мек)

Так как Анхель Руис Асторга (Мек) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Анхель Руис Асторга (Мек) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Анхель Руис Асторга (Мек) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Анхель Руис Асторга (Мек) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Франциско Верон (Арг)

Последний раз Франциско Верон (Арг) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Франциско Верон (Арг) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Франциско Верон (Арг) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Франциско Верон (Арг) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Франциско Верон (Арг)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Франциско Верон (Арг) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Анхель Руис Асторга (Мек) — Франциско Верон (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 20 апреля

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Анхель Руис Асторга (Мек) — Франциско Верон (Арг) собираются ставить на то, что сильнее будет Анхель Руис Асторга (Мек), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Анхель Руис Асторга (Мек) сейчас находится на пике формы, так что Франциско Верон (Арг) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Анхель Руис Асторга (Мек).

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