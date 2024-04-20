«Гойти Ямаути (Япо)» – «Нейман Грейси (Бра)». 20.04.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Гойти Ямаути (Япо) — Нейман Грейси (Бра) на 20-го апреля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Гойти Ямаути (Япо) и Нейман Грейси (Бра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 05:20.

Стало известно, что именно 20-го апреля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Гойти Ямаути (Япо) — Нейман Грейси (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 05:20, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гойти Ямаути (Япо) — Нейман Грейси (Бра):

победа Гойти Ямаути (Япо) – 1.46, ничья – 60, победа Нейман Грейси (Бра) – 2.749

Прогноз на матч Гойти Ямаути (Япо) – Нейман Грейси (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20-го апреля :

Так как Гойти Ямаути (Япо) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.46. В то же время Нейман Грейси (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 2.749.

История личных встреч

На данный момент Гойти Ямаути (Япо) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Гойти Ямаути (Япо) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Гойти Ямаути (Япо) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Гойти Ямаути (Япо) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Нейман Грейси (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Нейман Грейси (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Нейман Грейси (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Нейман Грейси (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Нейман Грейси (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Гойти Ямаути (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Гойти Ямаути (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Гойти Ямаути (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Гойти Ямаути (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Гойти Ямаути (Япо) валится с ног. К тому же, Гойти Ямаути (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Гойти Ямаути (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Нейман Грейси (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Нейман Грейси (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Нейман Грейси (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Нейман Грейси (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Нейман Грейси (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Гойти Ямаути (Япо) – Нейман Грейси (Бра) 20.04.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Гойти Ямаути (Япо) и Нейман Грейси (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Гойти Ямаути (Япо) и Нейман Грейси (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Гойти Ямаути (Япо) и Нейман Грейси (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Гойти Ямаути (Япо) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Нейман Грейси (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Гойти Ямаути (Япо) — Нейман Грейси (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Гойти Ямаути (Япо) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Гойти Ямаути (Япо) — Нейман Грейси (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Нейман Грейси (Бра).

Гойти Ямаути (Япо)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Гойти Ямаути (Япо) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Гойти Ямаути (Япо) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Гойти Ямаути (Япо) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Гойти Ямаути (Япо) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Нейман Грейси (Бра)

Никаких высот Нейман Грейси (Бра) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Нейман Грейси (Бра) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Нейман Грейси (Бра) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Нейман Грейси (Бра) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Гойти Ямаути (Япо) — Нейман Грейси (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20-го апреля

В настоящее время Гойти Ямаути (Япо) и Нейман Грейси (Бра) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Гойти Ямаути (Япо) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Гойти Ямаути (Япо) легко справится с таким соперником, как Нейман Грейси (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

http://rockaluga.ru/cat1-933611-prognoz-kalcisciglitano-dussinzhonot-18-go-aprelya-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat0-789535-al-ahli-manama-al-muharrak-prognoz-specialista-na-basketbol-18-04-24/