«Майлз Бэнкс (США)» – «Квентин Кэмпбелл (США)». 22.04.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Майлз Бэнкс (США) — Квентин Кэмпбелл (США) на 22-го апреля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Майлз Бэнкс (США) и Квентин Кэмпбелл (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 00:30.

В 00:30 по московскому времени Майлз Бэнкс (США) и Квентин Кэмпбелл (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 22-го апреля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Майлз Бэнкс (США) и Квентин Кэмпбелл (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Майлз Бэнкс (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Майлз Бэнкс (США) — Квентин Кэмпбелл (США):

победа Майлз Бэнкс (США) – 0, ничья – 0, победа Квентин Кэмпбелл (США) – 0

Прогноз на матч Майлз Бэнкс (США) – Квентин Кэмпбелл (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22-го апреля :

Букмекерские конторы на бой Майлз Бэнкс (США) — Квентин Кэмпбелл (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Майлз Бэнкс (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Майлз Бэнкс (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Майлз Бэнкс (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Майлз Бэнкс (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Майлз Бэнкс (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Квентин Кэмпбелл (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Квентин Кэмпбелл (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Квентин Кэмпбелл (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Квентин Кэмпбелл (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Квентин Кэмпбелл (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Майлз Бэнкс (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Майлз Бэнкс (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Майлз Бэнкс (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Майлз Бэнкс (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Квентин Кэмпбелл (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Квентин Кэмпбелл (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Квентин Кэмпбелл (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Квентин Кэмпбелл (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Майлз Бэнкс (США) – Квентин Кэмпбелл (США) 22.04.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Майлз Бэнкс (США) и Квентин Кэмпбелл (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Майлз Бэнкс (США) и Квентин Кэмпбелл (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Майлз Бэнкс (США) и Квентин Кэмпбелл (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Майлз Бэнкс (США) и Квентин Кэмпбелл (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Майлз Бэнкс (США) и Квентин Кэмпбелл (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Майлз Бэнкс (США) — Квентин Кэмпбелл (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Квентин Кэмпбелл (США) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Майлз Бэнкс (США) и Квентин Кэмпбелл (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Квентин Кэмпбелл (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Майлз Бэнкс (США)

Майлз Бэнкс (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Майлз Бэнкс (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Майлз Бэнкс (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Майлз Бэнкс (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Майлз Бэнкс (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Квентин Кэмпбелл (США)

В данный момент Квентин Кэмпбелл (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Квентин Кэмпбелл (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Квентин Кэмпбелл (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Квентин Кэмпбелл (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Майлз Бэнкс (США) — Квентин Кэмпбелл (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22-го апреля

Несмотря на то, что Майлз Бэнкс (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Квентин Кэмпбелл (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Майлз Бэнкс (США) — Квентин Кэмпбелл (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Квентин Кэмпбелл (США) выиграет нокаутом.

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