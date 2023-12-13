Бэйлдон/Исаро — Зенг/Юньчаокэтэ. Прогноз, ставки на матч (23.04.24)

23 апреля в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Бэйлдон/Исаро , а противостоять в этом поединке будет Зенг/Юньчаокэтэ.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Бэйлдон/Исаро — Зенг/Юньчаокэтэ можно будет вплоть до 05:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 23 апреля. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Бэйлдон/Исаро и Зенг/Юньчаокэтэ еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Бэйлдон/Исаро — Зенг/Юньчаокэтэ. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Бэйлдон/Исаро имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 23 апреля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Зенг/Юньчаокэтэ. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 05:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Бэйлдон/Исаро имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Бэйлдон/Исаро

Бэйлдон/Исаро отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Бэйлдон/Исаро проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Бэйлдон/Исаро проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Бэйлдон/Исаро играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Бэйлдон/Исаро больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Зенг/Юньчаокэтэ

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Зенг/Юньчаокэтэ в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Зенг/Юньчаокэтэ уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Зенг/Юньчаокэтэ уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Зенг/Юньчаокэтэ обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Челленджер, Бэйлдон/Исаро — Зенг/Юньчаокэтэ

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Бэйлдон/Исаро и Зенг/Юньчаокэтэ являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Бэйлдон/Исаро — Зенг/Юньчаокэтэ (23 апреля), ставки и коэффициенты

Бэйлдон/Исаро

Несмотря на внушительный возраст, Бэйлдон/Исаро демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Бэйлдон/Исаро гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Бэйлдон/Исаро обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Бэйлдон/Исаро снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Бэйлдон/Исаро может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Зенг/Юньчаокэтэ

В этом сезоне Зенг/Юньчаокэтэ не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Зенг/Юньчаокэтэ сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Зенг/Юньчаокэтэ допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Зенг/Юньчаокэтэ допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Зенг/Юньчаокэтэ демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Бэйлдон/Исаро — Зенг/Юньчаокэтэ Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бэйлдон/Исаро и Зенг/Юньчаокэтэ. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бэйлдон/Исаро — Зенг/Юньчаокэтэ: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Бэйлдон/Исаро и Зенг/Юньчаокэтэ, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Бэйлдон/Исаро сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Зенг/Юньчаокэтэ имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Бэйлдон/Исаро – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Бэйлдон/Исаро и Зенг/Юньчаокэтэ на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бэйлдон/Исаро — Зенг/Юньчаокэтэ. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бэйлдон/Исаро и Зенг/Юньчаокэтэ сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бэйлдон/Исаро, и Зенг/Юньчаокэтэ будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-792385-stavki-na-match-le-yu-liu-yehua-chzhou-prognoz-na-tennis-ot-22-04-24/