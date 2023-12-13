Пэрис Корли — Лусия Ллинарес Доминго. Прогноз, ставки на матч(24.04.24)

Прогноз и ставка на матч Пэрис Корли — Лусия Ллинарес Доминго 24-го апреля 2024 года

24-го апреля 2024 года в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пэрис Корли , а противостоять в этом поединке будет Лусия Ллинарес Доминго.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 24-го апреля 2024 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Пэрис Корли — Лусия Ллинарес Доминго. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Пэрис Корли, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Пэрис Корли — Лусия Ллинарес Доминго. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Пэрис Корли — Лусия Ллинарес Доминго запланирован организаторами турнира на 24-го апреля 2024 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 11:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Пэрис Корли и Лусия Ллинарес Доминго встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Пэрис Корли имеет три победы при одном поражении.

Пэрис Корли

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Пэрис Корли находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Пэрис Корли является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Пэрис Корли умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Пэрис Корли обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Пэрис Корли может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Лусия Ллинарес Доминго

На этом турнире Лусия Ллинарес Доминго играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Лусия Ллинарес Доминго все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Лусия Ллинарес Доминго не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Лусия Ллинарес Доминго уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Лусия Ллинарес Доминго на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Лусия Ллинарес Доминго пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Пэрис Корли — Лусия Ллинарес Доминго

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Пэрис Корли и Лусия Ллинарес Доминго. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Пэрис Корли и Лусия Ллинарес Доминго должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Пэрис Корли — Лусия Ллинарес Доминго. Прогноз, ставки на матч(24.04.24)

Пэрис Корли

Несмотря на внушительный возраст, Пэрис Корли демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Пэрис Корли гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Пэрис Корли обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Пэрис Корли снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Пэрис Корли может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Лусия Ллинарес Доминго

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Лусия Ллинарес Доминго хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Лусия Ллинарес Доминго никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Лусия Ллинарес Доминго сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Лусия Ллинарес Доминго всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Пэрис Корли — Лусия Ллинарес Доминго Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Пэрис Корли и Лусия Ллинарес Доминго, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Пэрис Корли и Лусия Ллинарес Доминго играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Пэрис Корли, и Лусия Ллинарес Доминго неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Пэрис Корли — Лусия Ллинарес Доминго: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Пэрис Корли и Лусия Ллинарес Доминго, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Пэрис Корли и Лусия Ллинарес Доминго уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пэрис Корли — Лусия Ллинарес Доминго. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Пэрис Корли и Лусия Ллинарес Доминго.



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