«Шарабутдин Атаев (Рос)» – «Никица Радонич (Хор)». 24.04.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 24-го апреля 2024 года должен состояться бой Шарабутдин Атаев (Рос) — Никица Радонич (Хор), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:20 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Шарабутдин Атаев (Рос) и Никица Радонич (Хор) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 24-го апреля 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Шарабутдин Атаев (Рос) — Никица Радонич (Хор). По Москве начало данного поединка будет в 20:20, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шарабутдин Атаев (Рос) — Никица Радонич (Хор):

победа Шарабутдин Атаев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Никица Радонич (Хор) – 0

Прогноз на матч Шарабутдин Атаев (Рос) – Никица Радонич (Хор) Чемпионат Европы, титульный бой, 24-го апреля 2024 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Шарабутдин Атаев (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Никица Радонич (Хор) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Шарабутдин Атаев (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Шарабутдин Атаев (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Шарабутдин Атаев (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Шарабутдин Атаев (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Шарабутдин Атаев (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Никица Радонич (Хор) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Никица Радонич (Хор) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Никица Радонич (Хор) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Никица Радонич (Хор) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Никица Радонич (Хор) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Шарабутдин Атаев (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Шарабутдин Атаев (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Шарабутдин Атаев (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Шарабутдин Атаев (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Никица Радонич (Хор) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Никица Радонич (Хор) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Никица Радонич (Хор) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Никица Радонич (Хор) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Никица Радонич (Хор) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Никица Радонич (Хор) должен задуматься о своей обороне.

Шарабутдин Атаев (Рос) – Никица Радонич (Хор) 24.04.24

Появление на ринге таких бойцов, как Шарабутдин Атаев (Рос) и Никица Радонич (Хор) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Шарабутдин Атаев (Рос) и Никица Радонич (Хор). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Шарабутдин Атаев (Рос) и Никица Радонич (Хор) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Шарабутдин Атаев (Рос) — Никица Радонич (Хор) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Шарабутдин Атаев (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Шарабутдин Атаев (Рос) и Никица Радонич (Хор), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Никица Радонич (Хор) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Шарабутдин Атаев (Рос)

Как бы Шарабутдин Атаев (Рос) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Шарабутдин Атаев (Рос) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Шарабутдин Атаев (Рос) дрался на ринге только с представителями своей страны. Шарабутдин Атаев (Рос) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Шарабутдин Атаев (Рос) совершенно не работает над собственной защитой.

Никица Радонич (Хор)

Никаких высот Никица Радонич (Хор) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Никица Радонич (Хор) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Никица Радонич (Хор) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Никица Радонич (Хор) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Шарабутдин Атаев (Рос) — Никица Радонич (Хор). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 24-го апреля 2024 года

Так как Шарабутдин Атаев (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Никица Радонич (Хор).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Шарабутдин Атаев (Рос) будет намного сильнее, чем Никица Радонич (Хор), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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