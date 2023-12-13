Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Химнасия Тиро Сальта. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Аргентины (26.04.24)

26.04.2024 в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман примет соперника по национальному первенству Химнасия Тиро Сальта.



26.04.2024 состоится баскетбольный матч Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман – Химнасия Тиро Сальта, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 03:30. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Химнасия Тиро Сальта. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман проводит на своей площадке, и 26.04.2024 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Химнасия Тиро Сальта. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 03:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман, а один раз сильнее были игроки БК Химнасия Тиро Сальта.

Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман

Сейчас баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Химнасия Тиро Сальта

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Химнасия Тиро Сальта сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Химнасия Тиро Сальта проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Химнасия Тиро Сальта травмированы только игроки глубокого резерва.

Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Химнасия Тиро Сальта. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Химнасия Тиро Сальта, несмотря на то, что он должен пройти только 26.04.2024. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 03:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Химнасия Тиро Сальта (26.04.2024), ставки и коэффициенты

Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман

В этом сезоне баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Химнасия Тиро Сальта

После того, как баскетбольный клуб Химнасия Тиро Сальта проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Химнасия Тиро Сальта хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Химнасия Тиро Сальта продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Химнасия Тиро Сальта Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Химнасия Тиро Сальта, который должен пройти 26.04.2024 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 03:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Химнасия Тиро Сальта: хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Химнасия Тиро Сальта все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Химнасия Тиро Сальта также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Химнасия Тиро Сальта продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Химнасия Тиро Сальта. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Химнасия Тиро Сальта находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Химнасия Тиро Сальта сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Химнасия Тиро Сальта действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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