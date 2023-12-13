«Никита Кульшин (Рос)» – «Седрик Ганнисон (США)». 27.04.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Никита Кульшин (Рос) проведет 27 апреля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Седрик Ганнисон (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 02:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 02:00 по московскому времени Никита Кульшин (Рос) и Седрик Ганнисон (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 27 апреля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Никита Кульшин (Рос) и Седрик Ганнисон (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Никита Кульшин (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Никита Кульшин (Рос) — Седрик Ганнисон (США):

победа Никита Кульшин (Рос) – 1.352, ничья – 65, победа Седрик Ганнисон (США) – 3.155

Прогноз на матч Никита Кульшин (Рос) – Седрик Ганнисон (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27 апреля :

Из-за того, что все ставят на то, что Никита Кульшин (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.352. А котировка на то, что Седрик Ганнисон (США) будет сильнее повысилась до 3.155.

История личных встреч

На данный момент Никита Кульшин (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Никита Кульшин (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Никита Кульшин (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Никита Кульшин (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Седрик Ганнисон (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Седрик Ганнисон (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Седрик Ганнисон (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Седрик Ганнисон (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Седрик Ганнисон (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Никита Кульшин (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Никита Кульшин (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Никита Кульшин (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Никита Кульшин (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Седрик Ганнисон (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Седрик Ганнисон (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Седрик Ганнисон (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Седрик Ганнисон (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Седрик Ганнисон (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Никита Кульшин (Рос) – Седрик Ганнисон (США) 27.04.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Никита Кульшин (Рос) и Седрик Ганнисон (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Никита Кульшин (Рос) и Седрик Ганнисон (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Никита Кульшин (Рос) и Седрик Ганнисон (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Никита Кульшин (Рос) и Седрик Ганнисон (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Никита Кульшин (Рос) будет намного сильнее, чем Седрик Ганнисон (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Никита Кульшин (Рос) — Седрик Ганнисон (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Седрик Ганнисон (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Никита Кульшин (Рос)

В своей профессиональной карьере Никита Кульшин (Рос) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Никита Кульшин (Рос) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Никита Кульшин (Рос) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Никита Кульшин (Рос) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Никита Кульшин (Рос) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Седрик Ганнисон (США)

Уже несколько лет Седрик Ганнисон (США) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Седрик Ганнисон (США) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Седрик Ганнисон (США) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Никита Кульшин (Рос) — Седрик Ганнисон (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27 апреля

Так как Никита Кульшин (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Седрик Ганнисон (США).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Никита Кульшин (Рос) будет намного сильнее, чем Седрик Ганнисон (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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