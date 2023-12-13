«Винченцо Лицци (Ита)» – «Алексей Алферов (Блр)». 25.04.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Винченцо Лицци (Ита) — Алексей Алферов (Блр) на 25-го апреля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Винченцо Лицци (Ита) и Алексей Алферов (Блр) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 20:40.

В 20:40 по московскому времени Винченцо Лицци (Ита) и Алексей Алферов (Блр) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 25-го апреля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Винченцо Лицци (Ита) и Алексей Алферов (Блр) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Винченцо Лицци (Ита).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Винченцо Лицци (Ита) — Алексей Алферов (Блр):

победа Винченцо Лицци (Ита) – 0, ничья – 0, победа Алексей Алферов (Блр) – 0

Прогноз на матч Винченцо Лицци (Ита) – Алексей Алферов (Блр) Чемпионат Европы, титульный бой, 25-го апреля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Винченцо Лицци (Ита) станет победителем боя. Если выиграет Алексей Алферов (Блр), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Винченцо Лицци (Ита) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Винченцо Лицци (Ита) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Винченцо Лицци (Ита) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Винченцо Лицци (Ита) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Винченцо Лицци (Ита) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Винченцо Лицци (Ита) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Алексей Алферов (Блр) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Алексей Алферов (Блр) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Алексей Алферов (Блр) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Алексей Алферов (Блр) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Алексей Алферов (Блр) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Винченцо Лицци (Ита) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Винченцо Лицци (Ита) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Винченцо Лицци (Ита) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Винченцо Лицци (Ита) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Алексей Алферов (Блр) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Алексей Алферов (Блр) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Алексей Алферов (Блр) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Алексей Алферов (Блр) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Винченцо Лицци (Ита) – Алексей Алферов (Блр) 25.04.24

Появление на ринге таких бойцов, как Винченцо Лицци (Ита) и Алексей Алферов (Блр) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Винченцо Лицци (Ита) и Алексей Алферов (Блр). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Винченцо Лицци (Ита) и Алексей Алферов (Блр). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Винченцо Лицци (Ита) и Алексей Алферов (Блр) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Винченцо Лицци (Ита) и Алексей Алферов (Блр) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Винченцо Лицци (Ита) и Алексей Алферов (Блр) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Винченцо Лицци (Ита) — Алексей Алферов (Блр) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Алексей Алферов (Блр).

Винченцо Лицци (Ита)

Винченцо Лицци (Ита) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Винченцо Лицци (Ита) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Винченцо Лицци (Ита) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Винченцо Лицци (Ита) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Винченцо Лицци (Ита) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Алексей Алферов (Блр)

На данный момент Алексей Алферов (Блр) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Алексей Алферов (Блр) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Алексей Алферов (Блр) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Алексей Алферов (Блр) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Алексей Алферов (Блр) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Винченцо Лицци (Ита) — Алексей Алферов (Блр). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 25-го апреля

В настоящее время Винченцо Лицци (Ита) и Алексей Алферов (Блр) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Винченцо Лицци (Ита) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Винченцо Лицци (Ита) будет намного сильнее, чем Алексей Алферов (Блр), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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