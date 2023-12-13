«Малик Гасанов (Азе)» – «Александру Параскив (Мда)». 25.04.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Малик Гасанов (Азе) проведет 25 апреля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Александру Параскив (Мда). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:50 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 25 апреля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Малик Гасанов (Азе) — Александру Параскив (Мда). По Москве начало данного поединка будет в 19:50, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Малик Гасанов (Азе) — Александру Параскив (Мда):

победа Малик Гасанов (Азе) – 0, ничья – 0, победа Александру Параскив (Мда) – 0

Прогноз на матч Малик Гасанов (Азе) – Александру Параскив (Мда) Чемпионат Европы, титульный бой, 25 апреля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Малик Гасанов (Азе) станет победителем боя. Если выиграет Александру Параскив (Мда), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Малик Гасанов (Азе) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Малик Гасанов (Азе) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Малик Гасанов (Азе) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Малик Гасанов (Азе) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Малик Гасанов (Азе) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Малик Гасанов (Азе) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Александру Параскив (Мда) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Александру Параскив (Мда) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Александру Параскив (Мда) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Александру Параскив (Мда) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Александру Параскив (Мда) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Малик Гасанов (Азе) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Малик Гасанов (Азе) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Малик Гасанов (Азе) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Малик Гасанов (Азе) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Малик Гасанов (Азе) валится с ног. К тому же, Малик Гасанов (Азе) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Малик Гасанов (Азе) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Александру Параскив (Мда) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Александру Параскив (Мда) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Александру Параскив (Мда) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Александру Параскив (Мда) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Александру Параскив (Мда), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Малик Гасанов (Азе) – Александру Параскив (Мда) 25.04.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Малик Гасанов (Азе) и Александру Параскив (Мда), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Малик Гасанов (Азе) и Александру Параскив (Мда) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Малик Гасанов (Азе) и Александру Параскив (Мда), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Малик Гасанов (Азе) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Малик Гасанов (Азе) в данный момент сильнее, нежели Александру Параскив (Мда), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Малик Гасанов (Азе)

Как бы Малик Гасанов (Азе) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Малик Гасанов (Азе) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Малик Гасанов (Азе) дрался на ринге только с представителями своей страны. Малик Гасанов (Азе) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Малик Гасанов (Азе) совершенно не работает над собственной защитой.

Александру Параскив (Мда)

Александру Параскив (Мда) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Александру Параскив (Мда) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Александру Параскив (Мда) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Александру Параскив (Мда) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Александру Параскив (Мда) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Малик Гасанов (Азе) — Александру Параскив (Мда). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 25 апреля

Вряд ли Малик Гасанов (Азе) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Александру Параскив (Мда), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Малик Гасанов (Азе) — Александру Параскив (Мда) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Александру Параскив (Мда) выиграет нокаутом.

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