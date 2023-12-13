Буча/Соррибес-Тормо — Гамарра Мартинс/Хаддад Майя: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз и ставка на матч Буча/Соррибес-Тормо — Гамарра Мартинс/Хаддад Майя 26-го апреля

26-го апреля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Буча/Соррибес-Тормо , а противостоять в этом поединке будет Гамарра Мартинс/Хаддад Майя.



Так как Буча/Соррибес-Тормо в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Гамарра Мартинс/Хаддад Майя, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 26-го апреля. Но, доказать обратное Буча/Соррибес-Тормо все же сможет в 12:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Буча/Соррибес-Тормо — Гамарра Мартинс/Хаддад Майя:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 26-го апреля встречаются Буча/Соррибес-Тормо и Гамарра Мартинс/Хаддад Майя. Начало поединка запланировано на 12:00 по МСК. Буча/Соррибес-Тормо является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Буча/Соррибес-Тормо

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Буча/Соррибес-Тормо находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Буча/Соррибес-Тормо является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Буча/Соррибес-Тормо умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Буча/Соррибес-Тормо обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Буча/Соррибес-Тормо может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Гамарра Мартинс/Хаддад Майя

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Гамарра Мартинс/Хаддад Майя имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Гамарра Мартинс/Хаддад Майя демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Гамарра Мартинс/Хаддад Майя не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Гамарра Мартинс/Хаддад Майя не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Буча/Соррибес-Тормо — Гамарра Мартинс/Хаддад Майя

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Буча/Соррибес-Тормо и Гамарра Мартинс/Хаддад Майя впервые будут встречаться между собой. Если Буча/Соррибес-Тормо уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Гамарра Мартинс/Хаддад Майя пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Буча/Соррибес-Тормо демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Буча/Соррибес-Тормо – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Буча/Соррибес-Тормо — Гамарра Мартинс/Хаддад Майя (26-го апреля), ставки и коэффициенты

Буча/Соррибес-Тормо

Буча/Соррибес-Тормо не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Буча/Соррибес-Тормо любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Буча/Соррибес-Тормо умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Буча/Соррибес-Тормо не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Буча/Соррибес-Тормо умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Гамарра Мартинс/Хаддад Майя

В этом сезоне Гамарра Мартинс/Хаддад Майя не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Гамарра Мартинс/Хаддад Майя сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Гамарра Мартинс/Хаддад Майя допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Гамарра Мартинс/Хаддад Майя допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Гамарра Мартинс/Хаддад Майя демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Буча/Соррибес-Тормо — Гамарра Мартинс/Хаддад Майя Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Буча/Соррибес-Тормо и Гамарра Мартинс/Хаддад Майя. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Буча/Соррибес-Тормо — Гамарра Мартинс/Хаддад Майя: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Буча/Соррибес-Тормо и Гамарра Мартинс/Хаддад Майя из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Гамарра Мартинс/Хаддад Майя относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Гамарра Мартинс/Хаддад Майя проводит второй или третий матч. А вот Буча/Соррибес-Тормо как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Буча/Соррибес-Тормо, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Буча/Соррибес-Тормо без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Буча/Соррибес-Тормо вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Буча/Соррибес-Тормо — Гамарра Мартинс/Хаддад Майя. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Буча/Соррибес-Тормо и Гамарра Мартинс/Хаддад Майя букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Буча/Соррибес-Тормо и Гамарра Мартинс/Хаддад Майя проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-795093-madrid-torreshiraldi-pogosyanhotchenkov-prognoz-i-stavki-ot-professionala-25-04-24/