«Мария Гуадалупе Баутиста (Мек)» – «Сара Хагигат Джу (Кан)». 28.04.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) проведет 28-го апреля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Сара Хагигат Джу (Кан). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 28-го апреля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) — Сара Хагигат Джу (Кан). Это будет продолжаться вплоть до 01:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) — Сара Хагигат Джу (Кан):

победа Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) – 0, ничья – 0, победа Сара Хагигат Джу (Кан) – 0

Прогноз на матч Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) – Сара Хагигат Джу (Кан) Бои, титульный бой, 28-го апреля :

Так как Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Сара Хагигат Джу (Кан) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Сара Хагигат Джу (Кан) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Сара Хагигат Джу (Кан) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Сара Хагигат Джу (Кан) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Сара Хагигат Джу (Кан) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Сара Хагигат Джу (Кан) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Сара Хагигат Джу (Кан) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Сара Хагигат Джу (Кан) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Сара Хагигат Джу (Кан) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Сара Хагигат Джу (Кан) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Сара Хагигат Джу (Кан) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) – Сара Хагигат Джу (Кан) 28.04.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) и Сара Хагигат Джу (Кан). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) и Сара Хагигат Джу (Кан) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) и Сара Хагигат Джу (Кан) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) — Сара Хагигат Джу (Кан) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) — Сара Хагигат Джу (Кан) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Сара Хагигат Джу (Кан).

Мария Гуадалупе Баутиста (Мек)

Несмотря на то, что Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Сара Хагигат Джу (Кан)

Сара Хагигат Джу (Кан) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Сара Хагигат Джу (Кан) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Сара Хагигат Джу (Кан) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Сара Хагигат Джу (Кан) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Сара Хагигат Джу (Кан) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) — Сара Хагигат Джу (Кан). Прогноз и ставки на матч. Бои 28-го апреля

В этом поединке Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Сара Хагигат Джу (Кан), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) и Сара Хагигат Джу (Кан), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Мария Гуадалупе Баутиста (Мек) выиграет с помощью нокаута.

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