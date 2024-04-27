«Нуне Асатрян (Рос)» – «Наталья Шадрина (Срб)». 27.04.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 27 апреля должен состояться бой Нуне Асатрян (Рос) — Наталья Шадрина (Срб), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 18:50 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Нуне Асатрян (Рос) и Наталья Шадрина (Срб) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 27 апреля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Нуне Асатрян (Рос) — Наталья Шадрина (Срб). Это будет продолжаться вплоть до 18:50 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нуне Асатрян (Рос) — Наталья Шадрина (Срб):

победа Нуне Асатрян (Рос) – 0, ничья – 0, победа Наталья Шадрина (Срб) – 0

Прогноз на матч Нуне Асатрян (Рос) – Наталья Шадрина (Срб) Чемпионат Европы, титульный бой, 27 апреля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Нуне Асатрян (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Наталья Шадрина (Срб), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Нуне Асатрян (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Нуне Асатрян (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Нуне Асатрян (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Нуне Асатрян (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Нуне Асатрян (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Нуне Асатрян (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Наталья Шадрина (Срб) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Наталья Шадрина (Срб) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Наталья Шадрина (Срб) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Наталья Шадрина (Срб) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Наталья Шадрина (Срб) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Нуне Асатрян (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Нуне Асатрян (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Нуне Асатрян (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Нуне Асатрян (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Нуне Асатрян (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Нуне Асатрян (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Наталья Шадрина (Срб) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Наталья Шадрина (Срб) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Наталья Шадрина (Срб) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Наталья Шадрина (Срб) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Наталья Шадрина (Срб) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Нуне Асатрян (Рос) – Наталья Шадрина (Срб) 27.04.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Нуне Асатрян (Рос) и Наталья Шадрина (Срб). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Нуне Асатрян (Рос) и Наталья Шадрина (Срб) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Нуне Асатрян (Рос) и Наталья Шадрина (Срб) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Нуне Асатрян (Рос) и Наталья Шадрина (Срб) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Нуне Асатрян (Рос) и Наталья Шадрина (Срб), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Нуне Асатрян (Рос) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Нуне Асатрян (Рос) и Наталья Шадрина (Срб), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Наталья Шадрина (Срб) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Нуне Асатрян (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Нуне Асатрян (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Нуне Асатрян (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Нуне Асатрян (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Нуне Асатрян (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Нуне Асатрян (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Наталья Шадрина (Срб)

На данный момент Наталья Шадрина (Срб) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Наталья Шадрина (Срб) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Наталья Шадрина (Срб) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Наталья Шадрина (Срб) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Наталья Шадрина (Срб) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Нуне Асатрян (Рос) — Наталья Шадрина (Срб). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 27 апреля

В этом поединке Нуне Асатрян (Рос) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Наталья Шадрина (Срб), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Нуне Асатрян (Рос) — Наталья Шадрина (Срб) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Нуне Асатрян (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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