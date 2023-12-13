ЕПГ Баскетс Кобленц — ПС Карлсрухе Лайонс. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Германии (27.04.24)

27 апреля в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Германии, в котором на своей площадке местный клуб ЕПГ Баскетс Кобленц примет соперника по национальному первенству ПС Карлсрухе Лайонс.



Несмотря на то, что баскетбольный матч ЕПГ Баскетс Кобленц – ПС Карлсрухе Лайонс запланирован только на 27 апреля, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 20:30 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



ЕПГ Баскетс Кобленц — ПС Карлсрухе Лайонс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб ЕПГ Баскетс Кобленц проводит на своей площадке, и 27 апреля хозяевам предстоит матч против игроков клуба ПС Карлсрухе Лайонс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 20:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба ЕПГ Баскетс Кобленц, а один раз сильнее были игроки БК ПС Карлсрухе Лайонс.

ЕПГ Баскетс Кобленц

Сейчас баскетбольный клуб ЕПГ Баскетс Кобленц демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле ЕПГ Баскетс Кобленц демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



ПС Карлсрухе Лайонс

Уже три недели баскетбольный клуб ПС Карлсрухе Лайонс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба ПС Карлсрухе Лайонс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб ПС Карлсрухе Лайонс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Чемпионат Германии, ЕПГ Баскетс Кобленц — ПС Карлсрухе Лайонс

Главный тренер баскетбольного клуба ЕПГ Баскетс Кобленц пообещал, что 27 апреля его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 20:30 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу ПС Карлсрухе Лайонс. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



ЕПГ Баскетс Кобленц — ПС Карлсрухе Лайонс. Прогноз, ставки на матч(27.04.24)

ЕПГ Баскетс Кобленц

Сейчас баскетбольный клуб ЕПГ Баскетс Кобленц демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб ЕПГ Баскетс Кобленц играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу ЕПГ Баскетс Кобленц вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

ПС Карлсрухе Лайонс

В прошлом месяце баскетбольный клуб ПС Карлсрухе Лайонс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб ПС Карлсрухе Лайонс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч ЕПГ Баскетс Кобленц — ПС Карлсрухе Лайонс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 27 апреля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние ЕПГ Баскетс Кобленц — ПС Карлсрухе Лайонс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 20:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

ЕПГ Баскетс Кобленц — ПС Карлсрухе Лайонс: гости способны удивить фаворита

В этом сезоне у баскетбольного клуба ЕПГ Баскетс Кобленц подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба ЕПГ Баскетс Кобленц и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба ЕПГ Баскетс Кобленц еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб ЕПГ Баскетс Кобленц сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб ПС Карлсрухе Лайонс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба ПС Карлсрухе Лайонс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ ЕПГ Баскетс Кобленц — ПС Карлсрухе Лайонс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба ЕПГ Баскетс Кобленц уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб ЕПГ Баскетс Кобленц пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба ЕПГ Баскетс Кобленц составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб ПС Карлсрухе Лайонс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб ПС Карлсрухе Лайонс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб ПС Карлсрухе Лайонс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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