Шолкате/Эллис — Жукэйев/Качмазов. Прогноз, ставки на матч (30.04.24)

30-го апреля в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Шолкате/Эллис , а противостоять в этом поединке будет Жукэйев/Качмазов.



Так как теннисный поединок Шолкате/Эллис — Жукэйев/Качмазов пройдет уже 30-го апреля, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 05:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Шолкате/Эллис на тот момент намного сильнее, нежели Жукэйев/Качмазов.



Шолкате/Эллис — Жукэйев/Качмазов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 30-го апреля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Шолкате/Эллис — Жукэйев/Качмазов вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Шолкате/Эллис и Жукэйев/Качмазов не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 05:00 по МСК.

Шолкате/Эллис

По непонятным причинам Шолкате/Эллис в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Шолкате/Эллис теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Шолкате/Эллис занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Шолкате/Эллис играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Шолкате/Эллис имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Жукэйев/Качмазов

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Жукэйев/Качмазовв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Жукэйев/Качмазов играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Жукэйев/Качмазов держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Жукэйев/Качмазов демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Жукэйев/Качмазов находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Шолкате/Эллис — Жукэйев/Качмазов

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Шолкате/Эллис и Жукэйев/Качмазов. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Шолкате/Эллис и Жукэйев/Качмазов продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Шолкате/Эллис — Жукэйев/Качмазов. Прогноз, ставки на матч(30.04.24)

Шолкате/Эллис

На данном турнире Шолкате/Эллис выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Шолкате/Эллис выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Шолкате/Эллис допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Шолкате/Эллис особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Шолкате/Эллис, это умение играть на травяных кортах.

Жукэйев/Качмазов

На этом турнире Жукэйев/Качмазов играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Жукэйев/Качмазов какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Жукэйев/Качмазов уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Жукэйев/Качмазов много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Жукэйев/Качмазов сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Жукэйев/Качмазов не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Шолкате/Эллис — Жукэйев/Качмазов Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Шолкате/Эллис и Жукэйев/Качмазов начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Шолкате/Эллис и Жукэйев/Качмазов показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Шолкате/Эллис и Жукэйев/Качмазов провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Шолкате/Эллис и Жукэйев/Качмазов действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Шолкате/Эллис — Жукэйев/Качмазов: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Шолкате/Эллис и Жукэйев/Качмазов, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Шолкате/Эллис сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Жукэйев/Качмазов имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Шолкате/Эллис – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Шолкате/Эллис и Жукэйев/Качмазов на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шолкате/Эллис — Жукэйев/Качмазов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Шолкате/Эллис и Жукэйев/Качмазов сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Шолкате/Эллис, и Жукэйев/Качмазов будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-797269-viktoriya-borodulina-laura-radakovich-prognoz-professionala-na-tennis-29-04-24/