Андрин Касанова — Симон Бьюпаин. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.05.24)

Прогноз и ставка на матч Андрин Касанова — Симон Бьюпаин 01.05.2024

01.05.2024 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Андрин Касанова , а противостоять в этом поединке будет Симон Бьюпаин.



Буквально несколько дней назад Андрин Касанова и Симон Бьюпаин играли свои матчи, а теперь уже 01.05.2024 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 10:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Андрин Касанова имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Андрин Касанова — Симон Бьюпаин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Андрин Касанова имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 01.05.2024 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Симон Бьюпаин. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 10:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Андрин Касанова имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Андрин Касанова

В этом сезоне Андрин Касанова демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Андрин Касанова снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Андрин Касанова является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Андрин Касанова не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Андрин Касанова еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Симон Бьюпаин

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Симон Бьюпаин на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Симон Бьюпаин демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Симон Бьюпаин имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Симон Бьюпаин намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Симон Бьюпаин не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Симон Бьюпаин будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Симон Бьюпаин и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Симон Бьюпаин умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Андрин Касанова» — «Симон Бьюпаин»: прогноз автора

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Андрин Касанова — Симон Бьюпаин. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.05.24)

Андрин Касанова

Несмотря на внушительный возраст, Андрин Касанова демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Андрин Касанова гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Андрин Касанова обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Андрин Касанова снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Андрин Касанова может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Симон Бьюпаин

Симон Бьюпаин лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Симон Бьюпаин играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Симон Бьюпаин начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Симон Бьюпаин выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Симон Бьюпаин сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Андрин Касанова — Симон Бьюпаин Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Андрин Касанова и Симон Бьюпаин. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Андрин Касанова — Симон Бьюпаин: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Андрин Касанова и Симон Бьюпаин из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Симон Бьюпаин относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Симон Бьюпаин проводит второй или третий матч. А вот Андрин Касанова как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Андрин Касанова, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Андрин Касанова без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Андрин Касанова вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Андрин Касанова — Симон Бьюпаин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Андрин Касанова и Симон Бьюпаин букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Андрин Касанова и Симон Бьюпаин проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-798224-sevilltu-santilyanyasika-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-01-05-24/