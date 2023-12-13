«Чалаван Нгорбангкапи (Таи)» – «Петчпаттайя Петчасира (Таи)». 03.05.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Чалаван Нгорбангкапи (Таи) проведет 03 мая, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Петчпаттайя Петчасира (Таи). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 15:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 15:30 по московскому времени Чалаван Нгорбангкапи (Таи) и Петчпаттайя Петчасира (Таи) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 03 мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Чалаван Нгорбангкапи (Таи) и Петчпаттайя Петчасира (Таи) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Чалаван Нгорбангкапи (Таи).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чалаван Нгорбангкапи (Таи) — Петчпаттайя Петчасира (Таи):

победа Чалаван Нгорбангкапи (Таи) – 0, ничья – 0, победа Петчпаттайя Петчасира (Таи) – 0

Прогноз на матч Чалаван Нгорбангкапи (Таи) – Петчпаттайя Петчасира (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03 мая :

Букмекерские конторы на бой Чалаван Нгорбангкапи (Таи) — Петчпаттайя Петчасира (Таи) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Чалаван Нгорбангкапи (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Чалаван Нгорбангкапи (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Чалаван Нгорбангкапи (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Чалаван Нгорбангкапи (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Чалаван Нгорбангкапи (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Чалаван Нгорбангкапи (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Чалаван Нгорбангкапи (Таи) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Петчпаттайя Петчасира (Таи) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Петчпаттайя Петчасира (Таи) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Петчпаттайя Петчасира (Таи) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Петчпаттайя Петчасира (Таи) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Петчпаттайя Петчасира (Таи) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Чалаван Нгорбангкапи (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Чалаван Нгорбангкапи (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Чалаван Нгорбангкапи (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Чалаван Нгорбангкапи (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Чалаван Нгорбангкапи (Таи) валится с ног. К тому же, Чалаван Нгорбангкапи (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Чалаван Нгорбангкапи (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Петчпаттайя Петчасира (Таи) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Петчпаттайя Петчасира (Таи) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Петчпаттайя Петчасира (Таи) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Петчпаттайя Петчасира (Таи) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Петчпаттайя Петчасира (Таи), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Чалаван Нгорбангкапи (Таи) – Петчпаттайя Петчасира (Таи) 03.05.24

Появление на ринге таких бойцов, как Чалаван Нгорбангкапи (Таи) и Петчпаттайя Петчасира (Таи) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Чалаван Нгорбангкапи (Таи) и Петчпаттайя Петчасира (Таи). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Чалаван Нгорбангкапи (Таи) и Петчпаттайя Петчасира (Таи) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Чалаван Нгорбангкапи (Таи) и Петчпаттайя Петчасира (Таи) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Чалаван Нгорбангкапи (Таи) и Петчпаттайя Петчасира (Таи) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Чалаван Нгорбангкапи (Таи) — Петчпаттайя Петчасира (Таи) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Чалаван Нгорбангкапи (Таи) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Чалаван Нгорбангкапи (Таи) в данный момент сильнее, нежели Петчпаттайя Петчасира (Таи), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Чалаван Нгорбангкапи (Таи)

Как бы Чалаван Нгорбангкапи (Таи) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Чалаван Нгорбангкапи (Таи) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Чалаван Нгорбангкапи (Таи) дрался на ринге только с представителями своей страны. Чалаван Нгорбангкапи (Таи) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Чалаван Нгорбангкапи (Таи) совершенно не работает над собственной защитой.

Петчпаттайя Петчасира (Таи)

В своей карьере Петчпаттайя Петчасира (Таи) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Петчпаттайя Петчасира (Таи) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Петчпаттайя Петчасира (Таи) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Петчпаттайя Петчасира (Таи) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Чалаван Нгорбангкапи (Таи) — Петчпаттайя Петчасира (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03 мая

Несмотря на то, что Чалаван Нгорбангкапи (Таи) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Петчпаттайя Петчасира (Таи) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Чалаван Нгорбангкапи (Таи) — Петчпаттайя Петчасира (Таи) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Петчпаттайя Петчасира (Таи) выиграет нокаутом.

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