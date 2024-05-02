«Гильермо Гаска (Исп)» – «Йоан Харрис (Вел)». 02.05.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 02-го мая 2024 года состоится интересный поединок Гильермо Гаска (Исп) — Йоан Харрис (Вел), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 21:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 02-го мая 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Гильермо Гаска (Исп) — Йоан Харрис (Вел). По Москве начало данного поединка будет в 21:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гильермо Гаска (Исп) — Йоан Харрис (Вел):

победа Гильермо Гаска (Исп) – 0, ничья – 0, победа Йоан Харрис (Вел) – 0

Прогноз на матч Гильермо Гаска (Исп) – Йоан Харрис (Вел) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 02-го мая 2024 года :

Так как Гильермо Гаска (Исп) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Йоан Харрис (Вел) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Гильермо Гаска (Исп) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Гильермо Гаска (Исп) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Гильермо Гаска (Исп) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Гильермо Гаска (Исп) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Гильермо Гаска (Исп) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Йоан Харрис (Вел) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Йоан Харрис (Вел) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Йоан Харрис (Вел) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Йоан Харрис (Вел) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Йоан Харрис (Вел) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Гильермо Гаска (Исп) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Гильермо Гаска (Исп) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Гильермо Гаска (Исп) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Гильермо Гаска (Исп) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Гильермо Гаска (Исп) валится с ног. К тому же, Гильермо Гаска (Исп) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Гильермо Гаска (Исп) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Йоан Харрис (Вел) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Йоан Харрис (Вел) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Йоан Харрис (Вел) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Йоан Харрис (Вел) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Гильермо Гаска (Исп) – Йоан Харрис (Вел) 02.05.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Гильермо Гаска (Исп) и Йоан Харрис (Вел), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Гильермо Гаска (Исп) и Йоан Харрис (Вел). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Гильермо Гаска (Исп) и Йоан Харрис (Вел) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Гильермо Гаска (Исп) и Йоан Харрис (Вел) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Гильермо Гаска (Исп) сейчас находится на пике формы, так что Йоан Харрис (Вел) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Гильермо Гаска (Исп).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Гильермо Гаска (Исп) и Йоан Харрис (Вел), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Йоан Харрис (Вел) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Гильермо Гаска (Исп)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Гильермо Гаска (Исп) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Гильермо Гаска (Исп) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Гильермо Гаска (Исп) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Гильермо Гаска (Исп) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Йоан Харрис (Вел)

Уже несколько лет Йоан Харрис (Вел) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Йоан Харрис (Вел) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Йоан Харрис (Вел) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Гильермо Гаска (Исп) — Йоан Харрис (Вел). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 02-го мая 2024 года

Вряд ли Гильермо Гаска (Исп) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Йоан Харрис (Вел), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Гильермо Гаска (Исп) легко справится с таким соперником, как Йоан Харрис (Вел). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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