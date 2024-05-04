«Риис МакЛарен (Авс)» – «Юн Ху (Кит)». 04.05.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Риис МакЛарен (Авс) — Юн Ху (Кит) на 04 мая, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Риис МакЛарен (Авс) и Юн Ху (Кит) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:00.

Сейчас Риис МакЛарен (Авс) обладает несколькими чемпионскими титулами и 04 мая предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Юн Ху (Кит), так что вряд ли в 03:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Риис МакЛарен (Авс) — Юн Ху (Кит):

победа Риис МакЛарен (Авс) – 0, ничья – 0, победа Юн Ху (Кит) – 0

Прогноз на матч Риис МакЛарен (Авс) – Юн Ху (Кит) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04 мая :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Риис МакЛарен (Авс) станет победителем боя. Если выиграет Юн Ху (Кит), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Риис МакЛарен (Авс) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Риис МакЛарен (Авс) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Риис МакЛарен (Авс) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Риис МакЛарен (Авс) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Риис МакЛарен (Авс) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Юн Ху (Кит) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Юн Ху (Кит) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Юн Ху (Кит) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Юн Ху (Кит) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Юн Ху (Кит) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Риис МакЛарен (Авс) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Риис МакЛарен (Авс) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Риис МакЛарен (Авс) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Риис МакЛарен (Авс) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Юн Ху (Кит) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Юн Ху (Кит) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Юн Ху (Кит) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Юн Ху (Кит) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Юн Ху (Кит) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Юн Ху (Кит) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Юн Ху (Кит) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Риис МакЛарен (Авс) – Юн Ху (Кит) 04.05.24

Появление на ринге таких бойцов, как Риис МакЛарен (Авс) и Юн Ху (Кит) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Риис МакЛарен (Авс) и Юн Ху (Кит). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Риис МакЛарен (Авс) и Юн Ху (Кит) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Риис МакЛарен (Авс) и Юн Ху (Кит) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Риис МакЛарен (Авс) и Юн Ху (Кит) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Риис МакЛарен (Авс) — Юн Ху (Кит) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Риис МакЛарен (Авс) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Риис МакЛарен (Авс) — Юн Ху (Кит) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Юн Ху (Кит), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Риис МакЛарен (Авс)

Как бы Риис МакЛарен (Авс) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Риис МакЛарен (Авс) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Риис МакЛарен (Авс) дрался на ринге только с представителями своей страны. Риис МакЛарен (Авс) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Риис МакЛарен (Авс) совершенно не работает над собственной защитой.

Юн Ху (Кит)

Прошлый бой Юн Ху (Кит) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Юн Ху (Кит) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Юн Ху (Кит) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Юн Ху (Кит) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Риис МакЛарен (Авс) — Юн Ху (Кит). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04 мая

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Риис МакЛарен (Авс) — Юн Ху (Кит) собираются ставить на то, что сильнее будет Риис МакЛарен (Авс), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Риис МакЛарен (Авс) — Юн Ху (Кит) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Риис МакЛарен (Авс) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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