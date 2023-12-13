«Наизи Кантанхеде (Бра)» – «Ясмин Гимарайнш (Бра)». 04.05.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Наизи Кантанхеде (Бра) проведет 04-го мая 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Ясмин Гимарайнш (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 04:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 04-го мая 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Наизи Кантанхеде (Бра) — Ясмин Гимарайнш (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 04:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Наизи Кантанхеде (Бра) — Ясмин Гимарайнш (Бра):

победа Наизи Кантанхеде (Бра) – 0, ничья – 0, победа Ясмин Гимарайнш (Бра) – 0

Прогноз на матч Наизи Кантанхеде (Бра) – Ясмин Гимарайнш (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04-го мая 2024 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Наизи Кантанхеде (Бра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Ясмин Гимарайнш (Бра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Наизи Кантанхеде (Бра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Наизи Кантанхеде (Бра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Наизи Кантанхеде (Бра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Наизи Кантанхеде (Бра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Наизи Кантанхеде (Бра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Ясмин Гимарайнш (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Ясмин Гимарайнш (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Ясмин Гимарайнш (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Ясмин Гимарайнш (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Ясмин Гимарайнш (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Наизи Кантанхеде (Бра) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Наизи Кантанхеде (Бра) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Наизи Кантанхеде (Бра) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Наизи Кантанхеде (Бра) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Наизи Кантанхеде (Бра) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Наизи Кантанхеде (Бра) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Ясмин Гимарайнш (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Ясмин Гимарайнш (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Ясмин Гимарайнш (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Ясмин Гимарайнш (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Ясмин Гимарайнш (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Наизи Кантанхеде (Бра) – Ясмин Гимарайнш (Бра) 04.05.24

Появление на ринге таких бойцов, как Наизи Кантанхеде (Бра) и Ясмин Гимарайнш (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Наизи Кантанхеде (Бра) и Ясмин Гимарайнш (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Наизи Кантанхеде (Бра) и Ясмин Гимарайнш (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Наизи Кантанхеде (Бра) и Ясмин Гимарайнш (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Наизи Кантанхеде (Бра) и Ясмин Гимарайнш (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Наизи Кантанхеде (Бра) и Ясмин Гимарайнш (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Наизи Кантанхеде (Бра) выиграет бой.

Титульный бой Наизи Кантанхеде (Бра) — Ясмин Гимарайнш (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Ясмин Гимарайнш (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Наизи Кантанхеде (Бра)

Как бы Наизи Кантанхеде (Бра) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Наизи Кантанхеде (Бра) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Наизи Кантанхеде (Бра) дрался на ринге только с представителями своей страны. Наизи Кантанхеде (Бра) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Наизи Кантанхеде (Бра) совершенно не работает над собственной защитой.

Ясмин Гимарайнш (Бра)

В своей карьере Ясмин Гимарайнш (Бра) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Ясмин Гимарайнш (Бра) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Ясмин Гимарайнш (Бра) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Ясмин Гимарайнш (Бра) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Наизи Кантанхеде (Бра) — Ясмин Гимарайнш (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04-го мая 2024 года

Никто не сомневается, что Наизи Кантанхеде (Бра) намного сильнее, чем Ясмин Гимарайнш (Бра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Наизи Кантанхеде (Бра) будет намного сильнее, чем Ясмин Гимарайнш (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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