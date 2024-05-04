«Тошики Кавамицу (Япо)» – «Косукэ Андо (Япо)». 04.05.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Тошики Кавамицу (Япо) проведет 04.05.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Косукэ Андо (Япо). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 09:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Тошики Кавамицу (Япо) обладает несколькими чемпионскими титулами и 04.05.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Косукэ Андо (Япо), так что вряд ли в 09:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тошики Кавамицу (Япо) — Косукэ Андо (Япо):

победа Тошики Кавамицу (Япо) – 0, ничья – 0, победа Косукэ Андо (Япо) – 0

Прогноз на матч Тошики Кавамицу (Япо) – Косукэ Андо (Япо) Бои, титульный бой, 04.05.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Тошики Кавамицу (Япо) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Косукэ Андо (Япо) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Тошики Кавамицу (Япо) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Тошики Кавамицу (Япо) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Тошики Кавамицу (Япо) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Тошики Кавамицу (Япо) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Косукэ Андо (Япо) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Косукэ Андо (Япо) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Косукэ Андо (Япо), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Косукэ Андо (Япо) должен быть в хорошей физической форме. Косукэ Андо (Япо) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Тошики Кавамицу (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Тошики Кавамицу (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Тошики Кавамицу (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Тошики Кавамицу (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Тошики Кавамицу (Япо) валится с ног. К тому же, Тошики Кавамицу (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Тошики Кавамицу (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Косукэ Андо (Япо) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Косукэ Андо (Япо) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Косукэ Андо (Япо) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Косукэ Андо (Япо) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Косукэ Андо (Япо), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Тошики Кавамицу (Япо) – Косукэ Андо (Япо) 04.05.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Тошики Кавамицу (Япо) и Косукэ Андо (Япо) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Тошики Кавамицу (Япо) и Косукэ Андо (Япо). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Тошики Кавамицу (Япо) и Косукэ Андо (Япо) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Тошики Кавамицу (Япо) и Косукэ Андо (Япо) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Тошики Кавамицу (Япо) и Косукэ Андо (Япо), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Тошики Кавамицу (Япо) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Тошики Кавамицу (Япо) и Косукэ Андо (Япо), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Косукэ Андо (Япо) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Тошики Кавамицу (Япо)

Тошики Кавамицу (Япо) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Тошики Кавамицу (Япо) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Тошики Кавамицу (Япо) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Тошики Кавамицу (Япо) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Тошики Кавамицу (Япо) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Косукэ Андо (Япо)

На сегодняшний день Косукэ Андо (Япо) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Косукэ Андо (Япо) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Косукэ Андо (Япо) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Косукэ Андо (Япо) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Тошики Кавамицу (Япо) — Косукэ Андо (Япо). Прогноз и ставки на матч. Бои 04.05.2024

В этом поединке Тошики Кавамицу (Япо) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Косукэ Андо (Япо), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Тошики Кавамицу (Япо) — Косукэ Андо (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Тошики Кавамицу (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://evolvegame.ru/cat0-799690-alehandro-oyos-franko-mateo-barreyros-reyes-prognoz-i-stavki-ot-professionala-02-05-24/

http://rockaluga.ru/cat1-1068301-chahlaul-unirya-dezh-prognoz-professionala-na-futbol-03-05-24/