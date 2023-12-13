Вале/Денолли — Баттистоне/Уитинг. Прогноз, ставки на матч. ITF (03.05.24)

03.05.2024 в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вале/Денолли , а противостоять в этом поединке будет Баттистоне/Уитинг.



Буквально несколько дней назад Вале/Денолли и Баттистоне/Уитинг играли свои матчи, а теперь уже 03.05.2024 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 21:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Вале/Денолли имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Вале/Денолли — Баттистоне/Уитинг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

03.05.2024 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Вале/Денолли — Баттистоне/Уитинг. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 21:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Баттистоне/Уитинг, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Баттистоне/Уитинг выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Вале/Денолли

В большинстве своих выигранных поединков Вале/Денолли берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Вале/Денолли с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Вале/Денолли сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Вале/Денолли также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Баттистоне/Уитинг

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Баттистоне/Уитинг теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Баттистоне/Уитинг имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Баттистоне/Уитинг испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Баттистоне/Уитинг выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Баттистоне/Уитинг занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Вале/Денолли — Баттистоне/Уитинг

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Прогноз и ставка на матч Вале/Денолли — Баттистоне/Уитинг 03.05.2024

Вале/Денолли

К данному турниру Вале/Денолли подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Вале/Денолли находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Вале/Денолли не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Вале/Денолли старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Вале/Денолли демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Баттистоне/Уитинг

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Баттистоне/Уитинг хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Баттистоне/Уитинг никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Баттистоне/Уитинг сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Баттистоне/Уитинг всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Вале/Денолли — Баттистоне/Уитинг Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Вале/Денолли и Баттистоне/Уитинг. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Вале/Денолли и Баттистоне/Уитинг встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Вале/Денолли и Баттистоне/Уитинг довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Вале/Денолли и Баттистоне/Уитинг подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Вале/Денолли — Баттистоне/Уитинг: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вале/Денолли имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вале/Денолли и Баттистоне/Уитинг отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Баттистоне/Уитинг в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вале/Денолли превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Баттистоне/Уитинг сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вале/Денолли гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вале/Денолли — Баттистоне/Уитинг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Вале/Денолли и Баттистоне/Уитинг букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Вале/Денолли и Баттистоне/Уитинг проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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