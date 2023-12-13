Рэйос де Эрмосильо — Фрайлес де Гуасаве. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Мексики (04.05.24)

04-го мая 2024 года в 06:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Мексики, в котором на своей площадке местный клуб Рэйос де Эрмосильо примет соперника по национальному первенству Фрайлес де Гуасаве.



Болельщики баскетбольного клуба Рэйос де Эрмосильо очень любят матчи против БК Фрайлес де Гуасаве, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 04-го мая 2024 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 06:15 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Рэйос де Эрмосильо одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рэйос де Эрмосильо — Фрайлес де Гуасаве:

Баскетбольный поединок Рэйос де Эрмосильо — Фрайлес де Гуасаве состоится 04-го мая 2024 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 06:15 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Рэйос де Эрмосильо, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Рэйос де Эрмосильо

Сейчас баскетбольный клуб Рэйос де Эрмосильо снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Рэйос де Эрмосильо на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Рэйос де Эрмосильо проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Фрайлес де Гуасаве

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Фрайлес де Гуасаве сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Фрайлес де Гуасаве проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Фрайлес де Гуасаве травмированы только игроки глубокого резерва.

Рэйос де Эрмосильо — Фрайлес де Гуасаве. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 04-го мая 2024 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Рэйос де Эрмосильо — Фрайлес де Гуасаве. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 06:15 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Рэйос де Эрмосильо дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Фрайлес де Гуасаве удалось одержать победу у себя дома.



Рэйос де Эрмосильо — Фрайлес де Гуасаве. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.05.24)

Рэйос де Эрмосильо

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Рэйос де Эрмосильо начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Фрайлес де Гуасаве

В прошлом матче баскетбольный клуб Фрайлес де Гуасаве потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Фрайлес де Гуасаве и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Фрайлес де Гуасаве находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Рэйос де Эрмосильо — Фрайлес де Гуасаве Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Рэйос де Эрмосильо после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 04-го мая 2024 года сыграет матч против БК Фрайлес де Гуасаве. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 06:15 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Рэйос де Эрмосильо также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Рэйос де Эрмосильо — Фрайлес де Гуасаве: соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Рэйос де Эрмосильо проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Рэйос де Эрмосильо позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Рэйос де Эрмосильо играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Рэйос де Эрмосильо сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Фрайлес де Гуасаве входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Фрайлес де Гуасаве не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рэйос де Эрмосильо — Фрайлес де Гуасаве. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Рэйос де Эрмосильо был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Рэйос де Эрмосильо вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Рэйос де Эрмосильо практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Фрайлес де Гуасаве не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Фрайлес де Гуасаве уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Фрайлес де Гуасаве очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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