ЮФУ Ростов-на-Дону — БТСК Батайск: единоборств будет много, набранных очков — нет

ЮФУ Ростов-на-Дону — БТСК Батайск (20-го марта), ставки и коэффициенты

20-го марта в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат России, в котором на своей площадке местный клуб ЮФУ Ростов-на-Дону примет соперника по национальному первенству БТСК Батайск.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок ЮФУ Ростов-на-Дону – БТСК Батайск, запланированный на 20-го марта. Баскетболисты появятся на площадке в 20:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб БТСК Батайск, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ ЮФУ Ростов-на-Дону — БТСК Батайск:

В 20:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов ЮФУ Ростов-на-Дону и БТСК Батайск. Организаторы турнира собираются провести данную игру 20-го марта. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба БТСК Батайск. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК ЮФУ Ростов-на-Дону, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

ЮФУ Ростов-на-Дону

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб ЮФУ Ростов-на-Дону переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба ЮФУ Ростов-на-Дону больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах ЮФУ Ростов-на-Дону еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



БТСК Батайск

Прогресс баскетбольного клуба БТСК Батайск по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб БТСК Батайск обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб БТСК Батайск потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 20-го марта в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать ЮФУ Ростов-на-Дону — БТСК Батайск. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 20:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб ЮФУ Ростов-на-Дону дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба БТСК Батайск удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч ЮФУ Ростов-на-Дону — БТСК Батайск 20-го марта

ЮФУ Ростов-на-Дону

В этом сезоне баскетбольный клуб ЮФУ Ростов-на-Дону и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб ЮФУ Ростов-на-Дону играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

БТСК Батайск

В прошлом матче баскетбольный клуб БТСК Батайск потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб БТСК Батайск и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба БТСК Батайск находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч ЮФУ Ростов-на-Дону — БТСК Батайск Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 20-го марта, и в его рамках состоится поединок ЮФУ Ростов-на-Дону — БТСК Батайск. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 20:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

ЮФУ Ростов-на-Дону — БТСК Батайск: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба ЮФУ Ростов-на-Дону подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба ЮФУ Ростов-на-Дону и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба ЮФУ Ростов-на-Дону еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб ЮФУ Ростов-на-Дону сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба БТСК Батайск был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб БТСК Батайск выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба БТСК Батайск немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ ЮФУ Ростов-на-Дону — БТСК Батайск. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба ЮФУ Ростов-на-Дону уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб ЮФУ Ростов-на-Дону пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба ЮФУ Ростов-на-Дону составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб БТСК Батайск испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба БТСК Батайск хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.