Кристиан Феллине — Хуан Пабло Пас. Прогноз, ставки на матч (08.05.24)

08-го мая 2024 года в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кристиан Феллине , а противостоять в этом поединке будет Хуан Пабло Пас.



Так как Кристиан Феллине в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Хуан Пабло Пас, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 08-го мая 2024 года. Но, доказать обратное Кристиан Феллине все же сможет в 10:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Кристиан Феллине — Хуан Пабло Пас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 08-го мая 2024 года откроет его противостояние Кристиан Феллине — Хуан Пабло Пас. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 10:30 по МСК, то есть до начала игры. Кристиан Феллине и Хуан Пабло Пас отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Хуан Пабло Пас может гордиться семью победами, а вот Кристиан Феллине имеет только пять выигранных встреч.

Кристиан Феллине

Этот турнир Кристиан Феллине проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Кристиан Феллине может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Кристиан Феллине однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Кристиан Феллине имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Кристиан Феллине левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Кристиан Феллине хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Хуан Пабло Пас

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Хуан Пабло Пас теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Хуан Пабло Пас имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Хуан Пабло Пас испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Хуан Пабло Пас выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Хуан Пабло Пас занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Кристиан Феллине — Хуан Пабло Пас

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Кристиан Феллине и Хуан Пабло Пас. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Кристиан Феллине и Хуан Пабло Пас в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Кристиан Феллине и Хуан Пабло Пас имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Кристиан Феллине — Хуан Пабло Пас. Прогноз, ставки на матч(08.05.24)

Кристиан Феллине

В этом сезоне Кристиан Феллине демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Кристиан Феллине уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Кристиан Феллине любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Кристиан Феллине часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Кристиан Феллине умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Хуан Пабло Пас

На этом турнире Хуан Пабло Пас играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Хуан Пабло Пас какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Хуан Пабло Пас уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Хуан Пабло Пас много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Хуан Пабло Пас сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Хуан Пабло Пас не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Кристиан Феллине — Хуан Пабло Пас Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Кристиан Феллине и Хуан Пабло Пас начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Кристиан Феллине и Хуан Пабло Пас показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Кристиан Феллине и Хуан Пабло Пас провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Кристиан Феллине и Хуан Пабло Пас действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Кристиан Феллине — Хуан Пабло Пас: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Кристиан Феллине и Хуан Пабло Пас из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Хуан Пабло Пас относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Хуан Пабло Пас проводит второй или третий матч. А вот Кристиан Феллине как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Кристиан Феллине, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Кристиан Феллине без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Кристиан Феллине вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кристиан Феллине — Хуан Пабло Пас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Кристиан Феллине и Хуан Пабло Пас. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Кристиан Феллине и для Хуан Пабло Пас, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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