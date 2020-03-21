Нокиан Санкт-Петербург (жен) — Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен): хозяева докажут превосходство над соперником

Нокиан Санкт-Петербург (жен) — Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен) (21.03.2020), ставки и коэффициенты

21.03.2020 в 19:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Невская Баскетбольная Лига, в котором на своей площадке местный клуб Нокиан Санкт-Петербург (жен) примет соперника по национальному первенству Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Нокиан Санкт-Петербург (жен) и Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен). Оно пройдет 21.03.2020, так что можно не сомневаться, что в 19:10 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Нокиан Санкт-Петербург (жен) — Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 21.03.2020 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Нокиан Санкт-Петербург (жен) — Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 19:10 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Нокиан Санкт-Петербург (жен), одержав семь побед.

Нокиан Санкт-Петербург (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Нокиан Санкт-Петербург (жен) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Нокиан Санкт-Петербург (жен) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Нокиан Санкт-Петербург (жен) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен)

Прогресс баскетбольного клуба Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч Нокиан Санкт-Петербург (жен) — Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Нокиан Санкт-Петербург (жен) — Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен), запланированного на 21.03.2020. На площадке игроки обеих команд появятся в 19:10 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Нокиан Санкт-Петербург (жен) и Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Нокиан Санкт-Петербург (жен).



Прогноз и ставка на матч Нокиан Санкт-Петербург (жен) — Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен) 21.03.2020

Нокиан Санкт-Петербург (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Нокиан Санкт-Петербург (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Нокиан Санкт-Петербург (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Нокиан Санкт-Петербург (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Нокиан Санкт-Петербург (жен) — Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 21.03.2020 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Нокиан Санкт-Петербург (жен) — Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 19:10 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Нокиан Санкт-Петербург (жен) — Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен): хозяева докажут превосходство над соперником

Баскетбольный клуб Нокиан Санкт-Петербург (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Нокиан Санкт-Петербург (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нокиан Санкт-Петербург (жен) — Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Нокиан Санкт-Петербург (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Нокиан Санкт-Петербург (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Нокиан Санкт-Петербург (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Газпром-Нефть Санкт-Петербург (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat3-257018-dinamo-krasnodar-mol-zhen-leningradka-mol-zhen-prognoz-professionala-na-match-21-03-20/