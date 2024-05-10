«Деян Кайич (Кан)» – «Мак Лаурсен (Кан)». 10.05.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Деян Кайич (Кан) проведет 10 мая, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Мак Лаурсен (Кан). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 10 мая пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Деян Кайич (Кан) — Мак Лаурсен (Кан). По Москве начало данного поединка будет в 03:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Деян Кайич (Кан) — Мак Лаурсен (Кан):

победа Деян Кайич (Кан) – 0, ничья – 0, победа Мак Лаурсен (Кан) – 0

Прогноз на матч Деян Кайич (Кан) – Мак Лаурсен (Кан) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10 мая :

Букмекерские конторы на бой Деян Кайич (Кан) — Мак Лаурсен (Кан) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Деян Кайич (Кан) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Деян Кайич (Кан) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Деян Кайич (Кан) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Деян Кайич (Кан) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Деян Кайич (Кан) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Мак Лаурсен (Кан) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Мак Лаурсен (Кан) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Мак Лаурсен (Кан) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Мак Лаурсен (Кан) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Мак Лаурсен (Кан) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Деян Кайич (Кан) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Деян Кайич (Кан) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Деян Кайич (Кан) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Деян Кайич (Кан) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Деян Кайич (Кан) валится с ног. К тому же, Деян Кайич (Кан) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Деян Кайич (Кан) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Мак Лаурсен (Кан) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Мак Лаурсен (Кан) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Мак Лаурсен (Кан) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Мак Лаурсен (Кан) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Мак Лаурсен (Кан) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Деян Кайич (Кан) – Мак Лаурсен (Кан) 10.05.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Деян Кайич (Кан) и Мак Лаурсен (Кан), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Деян Кайич (Кан) и Мак Лаурсен (Кан) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Деян Кайич (Кан) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Мак Лаурсен (Кан) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Деян Кайич (Кан) и Мак Лаурсен (Кан) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Деян Кайич (Кан) — Мак Лаурсен (Кан) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Мак Лаурсен (Кан), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Деян Кайич (Кан)

Деян Кайич (Кан) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Деян Кайич (Кан) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Деян Кайич (Кан) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Деян Кайич (Кан) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Деян Кайич (Кан) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Мак Лаурсен (Кан)

Мак Лаурсен (Кан) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Мак Лаурсен (Кан) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Мак Лаурсен (Кан) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Мак Лаурсен (Кан) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Мак Лаурсен (Кан) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Деян Кайич (Кан) — Мак Лаурсен (Кан). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10 мая

На титульный бой Деян Кайич (Кан) — Мак Лаурсен (Кан) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Деян Кайич (Кан) и Мак Лаурсен (Кан), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Деян Кайич (Кан) выиграет бой.

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