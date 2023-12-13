Дамм/Жебави — Валлнер/Шнайттер. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (09.05.24)

09-го мая 2024 года в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Дамм/Жебави , а противостоять в этом поединке будет Валлнер/Шнайттер.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 09-го мая 2024 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Дамм/Жебави — Валлнер/Шнайттер. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 14:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Дамм/Жебави, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Дамм/Жебави — Валлнер/Шнайттер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Дамм/Жебави — Валлнер/Шнайттер запланирован организаторами турнира на 09-го мая 2024 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 14:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Дамм/Жебави и Валлнер/Шнайттер встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Дамм/Жебави имеет три победы при одном поражении.

Дамм/Жебави

По непонятным причинам Дамм/Жебави в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Дамм/Жебави теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Дамм/Жебави занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Дамм/Жебави играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Дамм/Жебави имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Валлнер/Шнайттер

Нынешняя форма, которую демонстрирует Валлнер/Шнайттер еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Валлнер/Шнайттер постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Валлнер/Шнайттер пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Валлнер/Шнайттер не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Валлнер/Шнайттер не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Дамм/Жебави и Валлнер/Шнайттер впервые будут встречаться между собой. Если Дамм/Жебави уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Валлнер/Шнайттер пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Дамм/Жебави демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Дамм/Жебави – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Дамм/Жебави — Валлнер/Шнайттер. Прогноз, ставки на матч(09.05.24)

Дамм/Жебави

Несмотря на внушительный возраст, Дамм/Жебави демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Дамм/Жебави гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Дамм/Жебави обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Дамм/Жебави снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Дамм/Жебави может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Валлнер/Шнайттер

Выступать в зале Валлнер/Шнайттер не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Валлнер/Шнайттер старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Валлнер/Шнайттер принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Валлнер/Шнайттер демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Валлнер/Шнайттер даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Валлнер/Шнайттер хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Дамм/Жебави — Валлнер/Шнайттер Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Дамм/Жебави и Валлнер/Шнайттер аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Дамм/Жебави и Валлнер/Шнайттер обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Дамм/Жебави и Валлнер/Шнайттер постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Дамм/Жебави — Валлнер/Шнайттер: андердог способен удивить фаворита

Дамм/Жебави и Валлнер/Шнайттер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Дамм/Жебави имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Валлнер/Шнайттер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Дамм/Жебави. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Валлнер/Шнайттер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Дамм/Жебави довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Валлнер/Шнайттер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Дамм/Жебави.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дамм/Жебави — Валлнер/Шнайттер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Дамм/Жебави и Валлнер/Шнайттер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Дамм/Жебави и Валлнер/Шнайттер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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