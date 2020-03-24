Газпром нефть — Газпром ПХГ Санкт-Петербург: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз и ставка на матч Газпром нефть — Газпром ПХГ Санкт-Петербург 24.03.2020

24.03.2020 в 19:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Невская Баскетбольная Лига, в котором на своей площадке местный клуб Газпром нефть примет соперника по национальному первенству Газпром ПХГ Санкт-Петербург.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Газпром нефть – Газпром ПХГ Санкт-Петербург вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 19:40 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 24.03.2020 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Газпром ПХГ Санкт-Петербург.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Газпром нефть — Газпром ПХГ Санкт-Петербург:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Газпром нефть возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Газпром ПХГ Санкт-Петербург. Данный поединок будет сыгран 24.03.2020, а по московскому времени его начало состоится в 19:40. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Газпром ПХГ Санкт-Петербург лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Газпром нефть

Сейчас баскетбольный клуб Газпром нефть демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Газпром нефть демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Газпром ПХГ Санкт-Петербург

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Газпром ПХГ Санкт-Петербург потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 24.03.2020 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Газпром нефть — Газпром ПХГ Санкт-Петербург. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 19:40 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Газпром нефть дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Газпром ПХГ Санкт-Петербург удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Газпром нефть — Газпром ПХГ Санкт-Петербург 24.03.2020

Газпром нефть

В этом сезоне баскетбольный клуб Газпром нефть и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Газпром нефть играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Газпром ПХГ Санкт-Петербург

Два года назад баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Газпром нефть — Газпром ПХГ Санкт-Петербург Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 24.03.2020, и в его рамках состоится поединок Газпром нефть — Газпром ПХГ Санкт-Петербург. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 19:40 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Газпром нефть — Газпром ПХГ Санкт-Петербург: в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Газпром нефть подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Газпром нефть и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Газпром нефть еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Газпром нефть сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Газпром ПХГ Санкт-Петербург был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Газпром ПХГ Санкт-Петербург немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Газпром нефть — Газпром ПХГ Санкт-Петербург. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Газпром нефть уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Газпром нефть пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Газпром нефть составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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