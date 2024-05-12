Шеффилд Шаркс — Чешир Финикс: хозяева разберутся с новичком

Шеффилд Шаркс — Чешир Финикс (12.05.2024), ставки и коэффициенты

12.05.2024 в 18:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Англии, в котором на своей площадке местный клуб Шеффилд Шаркс примет соперника по национальному первенству Чешир Финикс.



В последней встрече баскетбольных клубов Шеффилд Шаркс и Чешир Финикс сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 12.05.2024 попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 18:35 по МСК.



Шеффилд Шаркс — Чешир Финикс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Шеффилд Шаркс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Чешир Финикс. Данный поединок будет сыгран 12.05.2024, а по московскому времени его начало состоится в 18:35. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Чешир Финикс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Шеффилд Шаркс

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Шеффилд Шаркс отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Шеффилд Шаркс проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Шеффилд Шаркс занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Чешир Финикс

Уже три недели баскетбольный клуб Чешир Финикс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Чешир Финикс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Чешир Финикс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч Шеффилд Шаркс — Чешир Финикс

Главный тренер баскетбольного клуба Шеффилд Шаркс пообещал, что 12.05.2024 его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 18:35 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Чешир Финикс. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Прогноз и ставка на матч Шеффилд Шаркс — Чешир Финикс 12.05.2024

Шеффилд Шаркс

Сейчас баскетбольный клуб Шеффилд Шаркс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Шеффилд Шаркс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Шеффилд Шаркс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Чешир Финикс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Чешир Финикс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Чешир Финикс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Чешир Финикс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Шеффилд Шаркс — Чешир Финикс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 12.05.2024 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Шеффилд Шаркс — Чешир Финикс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 18:35 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Шеффилд Шаркс — Чешир Финикс: хозяева разберутся с новичком

Баскетбольный клуб Шеффилд Шаркс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Шеффилд Шаркс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Чешир Финикс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Чешир Финикс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шеффилд Шаркс — Чешир Финикс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Шеффилд Шаркс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Шеффилд Шаркс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Шеффилд Шаркс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Чешир Финикс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Чешир Финикс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Чешир Финикс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat0-806040-real-esteli-brumas-hinotega-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-13-05-24/