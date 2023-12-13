Макдональд/Нилсон Гейтенби — Кубарева/Хомутянская. Прогноз, ставки на матч (16.05.24)

16.05.2024 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Макдональд/Нилсон Гейтенби , а противостоять в этом поединке будет Кубарева/Хомутянская.



Макдональд/Нилсон Гейтенби считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Кубарева/Хомутянская 16.05.2024 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 14:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Макдональд/Нилсон Гейтенби — Кубарева/Хомутянская. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 16.05.2024, так что в разделе тенниса можно найти поединок Макдональд/Нилсон Гейтенби — Кубарева/Хомутянская. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 14:00 по Москве, пока не начался поединок. Макдональд/Нилсон Гейтенби и Кубарева/Хомутянская еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Макдональд/Нилсон Гейтенби

В большинстве своих выигранных поединков Макдональд/Нилсон Гейтенби берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Макдональд/Нилсон Гейтенби с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Макдональд/Нилсон Гейтенби сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Макдональд/Нилсон Гейтенби также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Кубарева/Хомутянская

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Кубарева/Хомутянскаяв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Кубарева/Хомутянская играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Кубарева/Хомутянская держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Кубарева/Хомутянская демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Кубарева/Хомутянская находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Макдональд/Нилсон Гейтенби — Кубарева/Хомутянская

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Макдональд/Нилсон Гейтенби и Кубарева/Хомутянская уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Макдональд/Нилсон Гейтенби — Кубарева/Хомутянская. Прогноз, ставки на матч(16.05.24)

Макдональд/Нилсон Гейтенби

Несмотря на внушительный возраст, Макдональд/Нилсон Гейтенби демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Макдональд/Нилсон Гейтенби гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Макдональд/Нилсон Гейтенби обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Макдональд/Нилсон Гейтенби снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Макдональд/Нилсон Гейтенби может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Кубарева/Хомутянская

На этом турнире Кубарева/Хомутянская играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Кубарева/Хомутянская надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Кубарева/Хомутянская находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Кубарева/Хомутянская считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Макдональд/Нилсон Гейтенби — Кубарева/Хомутянская Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Макдональд/Нилсон Гейтенби и Кубарева/Хомутянская, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Макдональд/Нилсон Гейтенби и Кубарева/Хомутянская играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Макдональд/Нилсон Гейтенби, и Кубарева/Хомутянская неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Макдональд/Нилсон Гейтенби — Кубарева/Хомутянская: погода помешает показать хороший теннис

Макдональд/Нилсон Гейтенби и Кубарева/Хомутянская которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Макдональд/Нилсон Гейтенби имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кубарева/Хомутянская хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Макдональд/Нилсон Гейтенби. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кубарева/Хомутянская умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Макдональд/Нилсон Гейтенби довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кубарева/Хомутянская вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Макдональд/Нилсон Гейтенби.

СЕГОДНЯ МАТЧ Макдональд/Нилсон Гейтенби — Кубарева/Хомутянская. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Макдональд/Нилсон Гейтенби и Кубарева/Хомутянская, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat2-808292-nataliya-senik-andzhela-lazarevich-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-16-05-24/