«Седрик Думбе (Фра)» – «Джалил Уиллис (США)». 17.05.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 17 мая букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Седрик Думбе (Фра) — Джалил Уиллис (США). На ринге его участники появятся в 23:15 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Седрик Думбе (Фра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Седрик Думбе (Фра) — Джалил Уиллис (США) пройдет 17 мая, и можно не сомневаться, что в 23:15 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Седрик Думбе (Фра) имеет две победы нокаутом, а Джалил Уиллис (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Седрик Думбе (Фра) — Джалил Уиллис (США):

победа Седрик Думбе (Фра) – 0, ничья – 0, победа Джалил Уиллис (США) – 0

Прогноз на матч Седрик Думбе (Фра) – Джалил Уиллис (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17 мая :

Так как Седрик Думбе (Фра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Джалил Уиллис (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Седрик Думбе (Фра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Седрик Думбе (Фра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Седрик Думбе (Фра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Седрик Думбе (Фра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Седрик Думбе (Фра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Джалил Уиллис (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джалил Уиллис (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джалил Уиллис (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джалил Уиллис (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джалил Уиллис (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Седрик Думбе (Фра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Седрик Думбе (Фра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Седрик Думбе (Фра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Седрик Думбе (Фра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Седрик Думбе (Фра) валится с ног. К тому же, Седрик Думбе (Фра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Седрик Думбе (Фра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Джалил Уиллис (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джалил Уиллис (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джалил Уиллис (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джалил Уиллис (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джалил Уиллис (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джалил Уиллис (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джалил Уиллис (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Седрик Думбе (Фра) – Джалил Уиллис (США) 17.05.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Седрик Думбе (Фра) и Джалил Уиллис (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Седрик Думбе (Фра) и Джалил Уиллис (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Седрик Думбе (Фра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Джалил Уиллис (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Седрик Думбе (Фра) будет намного сильнее, чем Джалил Уиллис (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Седрик Думбе (Фра) в данный момент сильнее, нежели Джалил Уиллис (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Седрик Думбе (Фра)

Так как Седрик Думбе (Фра) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Седрик Думбе (Фра) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Седрик Думбе (Фра) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Седрик Думбе (Фра) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Джалил Уиллис (США)

На сегодняшний день Джалил Уиллис (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Джалил Уиллис (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Джалил Уиллис (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Джалил Уиллис (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Седрик Думбе (Фра) — Джалил Уиллис (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17 мая

Вряд ли Седрик Думбе (Фра) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Джалил Уиллис (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Седрик Думбе (Фра) сейчас находится на пике формы, так что Джалил Уиллис (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Седрик Думбе (Фра).

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