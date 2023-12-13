«Даниэль Лапин (Укр)» – «Октавио Пудитивр (Пор)». 18.05.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 18-го мая состоится интересный поединок Даниэль Лапин (Укр) — Октавио Пудитивр (Пор), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 18:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 18:00 по московскому времени Даниэль Лапин (Укр) и Октавио Пудитивр (Пор) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 18-го мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Даниэль Лапин (Укр) и Октавио Пудитивр (Пор) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Даниэль Лапин (Укр).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Даниэль Лапин (Укр) — Октавио Пудитивр (Пор):

победа Даниэль Лапин (Укр) – 0, ничья – 0, победа Октавио Пудитивр (Пор) – 0

Прогноз на матч Даниэль Лапин (Укр) – Октавио Пудитивр (Пор) Бои, титульный бой, 18-го мая :

Букмекерские конторы на бой Даниэль Лапин (Укр) — Октавио Пудитивр (Пор) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Даниэль Лапин (Укр) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Даниэль Лапин (Укр) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Даниэль Лапин (Укр) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Даниэль Лапин (Укр) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Даниэль Лапин (Укр) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Октавио Пудитивр (Пор) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Октавио Пудитивр (Пор) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Октавио Пудитивр (Пор) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Октавио Пудитивр (Пор) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Октавио Пудитивр (Пор) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Даниэль Лапин (Укр) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Даниэль Лапин (Укр) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Даниэль Лапин (Укр) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Даниэль Лапин (Укр) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Даниэль Лапин (Укр) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Даниэль Лапин (Укр) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Октавио Пудитивр (Пор) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Октавио Пудитивр (Пор) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Октавио Пудитивр (Пор) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Октавио Пудитивр (Пор) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Октавио Пудитивр (Пор) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Октавио Пудитивр (Пор) должен задуматься о своей обороне.

Даниэль Лапин (Укр) – Октавио Пудитивр (Пор) 18.05.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Даниэль Лапин (Укр) и Октавио Пудитивр (Пор), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Даниэль Лапин (Укр) и Октавио Пудитивр (Пор) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Даниэль Лапин (Укр) и Октавио Пудитивр (Пор) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Даниэль Лапин (Укр) и Октавио Пудитивр (Пор) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Даниэль Лапин (Укр) является очевидным фаворитом, ведь Октавио Пудитивр (Пор) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Даниэль Лапин (Укр) — Октавио Пудитивр (Пор) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Октавио Пудитивр (Пор).

Даниэль Лапин (Укр)

Даниэль Лапин (Укр) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Даниэль Лапин (Укр) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Даниэль Лапин (Укр) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Даниэль Лапин (Укр) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Даниэль Лапин (Укр) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Октавио Пудитивр (Пор)

Прошлый бой Октавио Пудитивр (Пор) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Октавио Пудитивр (Пор) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Октавио Пудитивр (Пор) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Октавио Пудитивр (Пор) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Даниэль Лапин (Укр) — Октавио Пудитивр (Пор). Прогноз и ставки на матч. Бои 18-го мая

Никто не сомневается, что Даниэль Лапин (Укр) намного сильнее, чем Октавио Пудитивр (Пор), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Даниэль Лапин (Укр) легко справится с таким соперником, как Октавио Пудитивр (Пор). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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