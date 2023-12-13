«Патрик Сурдын (Пол)» – «Шамад Эрзанукаев (Пол)». 17.05.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 17-го мая 2024 года должен состояться бой Патрик Сурдын (Пол) — Шамад Эрзанукаев (Пол), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Патрик Сурдын (Пол) и Шамад Эрзанукаев (Пол) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 17-го мая 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Патрик Сурдын (Пол) — Шамад Эрзанукаев (Пол). Это будет продолжаться вплоть до 21:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Патрик Сурдын (Пол) — Шамад Эрзанукаев (Пол):

победа Патрик Сурдын (Пол) – 0, ничья – 0, победа Шамад Эрзанукаев (Пол) – 0

Прогноз на матч Патрик Сурдын (Пол) – Шамад Эрзанукаев (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го мая 2024 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Патрик Сурдын (Пол) станет победителем боя. Если выиграет Шамад Эрзанукаев (Пол), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Патрик Сурдын (Пол) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Патрик Сурдын (Пол) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Патрик Сурдын (Пол) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Патрик Сурдын (Пол) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Патрик Сурдын (Пол) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Шамад Эрзанукаев (Пол) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Шамад Эрзанукаев (Пол) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Шамад Эрзанукаев (Пол) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Шамад Эрзанукаев (Пол) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Шамад Эрзанукаев (Пол) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Патрик Сурдын (Пол) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Патрик Сурдын (Пол) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Патрик Сурдын (Пол) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Патрик Сурдын (Пол) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Патрик Сурдын (Пол) валится с ног. К тому же, Патрик Сурдын (Пол) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Патрик Сурдын (Пол) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Шамад Эрзанукаев (Пол) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Шамад Эрзанукаев (Пол) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Шамад Эрзанукаев (Пол) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Шамад Эрзанукаев (Пол) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Патрик Сурдын (Пол) – Шамад Эрзанукаев (Пол) 17.05.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Патрик Сурдын (Пол) и Шамад Эрзанукаев (Пол) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Патрик Сурдын (Пол) и Шамад Эрзанукаев (Пол) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Патрик Сурдын (Пол) и Шамад Эрзанукаев (Пол) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Патрик Сурдын (Пол) и Шамад Эрзанукаев (Пол) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Патрик Сурдын (Пол) сейчас находится на пике формы, так что Шамад Эрзанукаев (Пол) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Патрик Сурдын (Пол).

На чемпионский бой Патрик Сурдын (Пол) — Шамад Эрзанукаев (Пол) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Шамад Эрзанукаев (Пол), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Патрик Сурдын (Пол)

В своей профессиональной карьере Патрик Сурдын (Пол) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Патрик Сурдын (Пол) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Патрик Сурдын (Пол) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Патрик Сурдын (Пол) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Патрик Сурдын (Пол) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Шамад Эрзанукаев (Пол)

Шамад Эрзанукаев (Пол) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Шамад Эрзанукаев (Пол) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Шамад Эрзанукаев (Пол) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Шамад Эрзанукаев (Пол) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Шамад Эрзанукаев (Пол) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Патрик Сурдын (Пол) — Шамад Эрзанукаев (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го мая 2024 года

В этом поединке Патрик Сурдын (Пол) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Шамад Эрзанукаев (Пол), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Патрик Сурдын (Пол) будет намного сильнее, чем Шамад Эрзанукаев (Пол), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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