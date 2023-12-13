Милуоки Бакс (SCORCH) — Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW): в ожидании «трёхочковых бросков»

Милуоки Бакс (SCORCH) — Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW) (17 мая), ставки и коэффициенты

17 мая в 16:12 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Милуоки Бакс (SCORCH) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW).



Болельщики баскетбольного клуба Милуоки Бакс (SCORCH) очень любят матчи против БК Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 17 мая хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 16:12 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Милуоки Бакс (SCORCH) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Милуоки Бакс (SCORCH) — Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW):

Баскетбольный поединок Милуоки Бакс (SCORCH) — Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW) состоится 17 мая в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 16:12 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Милуоки Бакс (SCORCH), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Милуоки Бакс (SCORCH)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Милуоки Бакс (SCORCH) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Милуоки Бакс (SCORCH) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Милуоки Бакс (SCORCH) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW)

Президент баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

«Милуоки Бакс (SCORCH)» — «Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW)»: прогноз автора

Болельщики баскетбольного клуба Милуоки Бакс (SCORCH) собираются 17 мая активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 16:12 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Прогноз и ставка на матч Милуоки Бакс (SCORCH) — Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW) 17 мая

Милуоки Бакс (SCORCH)

Сейчас баскетбольный клуб Милуоки Бакс (SCORCH) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Милуоки Бакс (SCORCH) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Милуоки Бакс (SCORCH) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW)

В прошлом матче баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Милуоки Бакс (SCORCH) — Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Милуоки Бакс (SCORCH) — Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW), который должен пройти 17 мая в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 16:12 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Милуоки Бакс (SCORCH) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Милуоки Бакс (SCORCH) — Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW): в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне баскетбольный клуб Милуоки Бакс (SCORCH) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Милуоки Бакс (SCORCH) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Милуоки Бакс (SCORCH) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Милуоки Бакс (SCORCH) — Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Милуоки Бакс (SCORCH) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Милуоки Бакс (SCORCH) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Милуоки Бакс (SCORCH) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (OUTLAW) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat0-809395-irbe-kentra-es-tebessa-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-voleybol-17-05-24/