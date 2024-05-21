Бобров/Лобанов — Ерел/Раманатхан. Прогноз, ставки на матч (21.05.24)

21.05.2024 в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Бобров/Лобанов , а противостоять в этом поединке будет Ерел/Раманатхан.



Судья теннисного матча Бобров/Лобанов — Ерел/Раманатхан должен дать знак о старте игры в 09:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 21.05.2024, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Бобров/Лобанов и Ерел/Раманатхан более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Бобров/Лобанов имеет четыре победы, то Ерел/Раманатхан может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бобров/Лобанов — Ерел/Раманатхан:

В 09:00 по Москве Бобров/Лобанов выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Ерел/Раманатхан. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 21.05.2024. Бобров/Лобанов не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Бобров/Лобанов

На данный момент Бобров/Лобанов является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Бобров/Лобанов поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Бобров/Лобанов пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Бобров/Лобанов слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Бобров/Лобанов будет более тщательно готовиться к поединку.



Ерел/Раманатхан

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Ерел/Раманатханв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Ерел/Раманатхан играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Ерел/Раманатхан держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Ерел/Раманатхан демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Ерел/Раманатхан находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Челленджер, Бобров/Лобанов — Ерел/Раманатхан

Бобров/Лобанов и Ерел/Раманатхан – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Бобров/Лобанов — Ерел/Раманатхан. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.05.24)

Бобров/Лобанов

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бобров/Лобанов, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бобров/Лобанов уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бобров/Лобанов старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бобров/Лобанов, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бобров/Лобанов не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бобров/Лобанов все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бобров/Лобанов точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ерел/Раманатхан

В этом сезоне Ерел/Раманатхан действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Ерел/Раманатхан обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Ерел/Раманатхан не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Ерел/Раманатхан не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Ерел/Раманатхан имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Бобров/Лобанов — Ерел/Раманатхан Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бобров/Лобанов и Ерел/Раманатхан. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бобров/Лобанов и Ерел/Раманатхан встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бобров/Лобанов и Ерел/Раманатхан довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бобров/Лобанов и Ерел/Раманатхан подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бобров/Лобанов — Ерел/Раманатхан: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бобров/Лобанов имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бобров/Лобанов и Ерел/Раманатхан отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ерел/Раманатхан в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бобров/Лобанов превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ерел/Раманатхан сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бобров/Лобанов гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бобров/Лобанов — Ерел/Раманатхан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бобров/Лобанов и Ерел/Раманатхан сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бобров/Лобанов, и Ерел/Раманатхан будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-811196-elvina-kalieva-laura-pigossi-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-wta-21-05-24/