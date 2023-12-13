«Джермейн Франклин мл. (США)» – «Девин Варгас (США)». 24.05.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джермейн Франклин мл. (США) — Девин Варгас (США) на 24-го мая 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джермейн Франклин мл. (США) и Девин Варгас (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

В 01:00 по московскому времени Джермейн Франклин мл. (США) и Девин Варгас (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 24-го мая 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джермейн Франклин мл. (США) и Девин Варгас (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джермейн Франклин мл. (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джермейн Франклин мл. (США) — Девин Варгас (США):

победа Джермейн Франклин мл. (США) – 1.01, ничья – 48, победа Девин Варгас (США) – 14.2

Прогноз на матч Джермейн Франклин мл. (США) – Девин Варгас (США) Бои, титульный бой, 24-го мая 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Джермейн Франклин мл. (США) — Девин Варгас (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.01 и 14.2.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джермейн Франклин мл. (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джермейн Франклин мл. (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джермейн Франклин мл. (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джермейн Франклин мл. (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джермейн Франклин мл. (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Девин Варгас (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Девин Варгас (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Девин Варгас (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Девин Варгас (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Девин Варгас (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Джермейн Франклин мл. (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джермейн Франклин мл. (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джермейн Франклин мл. (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джермейн Франклин мл. (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джермейн Франклин мл. (США) валится с ног. К тому же, Джермейн Франклин мл. (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джермейн Франклин мл. (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Девин Варгас (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Девин Варгас (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Девин Варгас (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Девин Варгас (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Девин Варгас (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Девин Варгас (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Девин Варгас (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джермейн Франклин мл. (США) – Девин Варгас (США) 24.05.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Джермейн Франклин мл. (США) и Девин Варгас (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Джермейн Франклин мл. (США) и Девин Варгас (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джермейн Франклин мл. (США) и Девин Варгас (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джермейн Франклин мл. (США) и Девин Варгас (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джермейн Франклин мл. (США) и Девин Варгас (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джермейн Франклин мл. (США) и Девин Варгас (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джермейн Франклин мл. (США) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Джермейн Франклин мл. (США) в данный момент сильнее, нежели Девин Варгас (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джермейн Франклин мл. (США)

Хотя Джермейн Франклин мл. (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Джермейн Франклин мл. (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Джермейн Франклин мл. (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Джермейн Франклин мл. (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Джермейн Франклин мл. (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Девин Варгас (США)

Последний раз Девин Варгас (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Девин Варгас (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Девин Варгас (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Девин Варгас (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Девин Варгас (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Девин Варгас (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Джермейн Франклин мл. (США) — Девин Варгас (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 24-го мая 2024 года

Никто не сомневается, что Джермейн Франклин мл. (США) намного сильнее, чем Девин Варгас (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джермейн Франклин мл. (США) и Девин Варгас (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джермейн Франклин мл. (США) выиграет с помощью нокаута.

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