«Жохан Эступинан (Кол)» – «Куота Омори (Япо)». 24.05.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Жохан Эступинан (Кол) проведет 24-го мая, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Куота Омори (Япо). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 16:10 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Жохан Эступинан (Кол) обладает несколькими чемпионскими титулами и 24-го мая предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Куота Омори (Япо), так что вряд ли в 16:10 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жохан Эступинан (Кол) — Куота Омори (Япо):

победа Жохан Эступинан (Кол) – 0, ничья – 0, победа Куота Омори (Япо) – 0

Прогноз на матч Жохан Эступинан (Кол) – Куота Омори (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24-го мая :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Жохан Эступинан (Кол) не очень выгодно, а вот Куота Омори (Япо) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Жохан Эступинан (Кол) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Жохан Эступинан (Кол) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Жохан Эступинан (Кол) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Жохан Эступинан (Кол) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Жохан Эступинан (Кол) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Куота Омори (Япо) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Куота Омори (Япо) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Куота Омори (Япо) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Куота Омори (Япо) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Куота Омори (Япо) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Жохан Эступинан (Кол) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Жохан Эступинан (Кол) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Жохан Эступинан (Кол) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Жохан Эступинан (Кол) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Жохан Эступинан (Кол) валится с ног. К тому же, Жохан Эступинан (Кол) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Жохан Эступинан (Кол) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Куота Омори (Япо) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Куота Омори (Япо) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Куота Омори (Япо) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Куота Омори (Япо) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Куота Омори (Япо) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Куота Омори (Япо) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Куота Омори (Япо) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Жохан Эступинан (Кол) – Куота Омори (Япо) 24.05.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Жохан Эступинан (Кол) и Куота Омори (Япо). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Жохан Эступинан (Кол) и Куота Омори (Япо) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Жохан Эступинан (Кол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Куота Омори (Япо) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Жохан Эступинан (Кол) будет намного сильнее, чем Куота Омори (Япо), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Жохан Эступинан (Кол) — Куота Омори (Япо) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Куота Омори (Япо) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Жохан Эступинан (Кол)

Как бы Жохан Эступинан (Кол) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Жохан Эступинан (Кол) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Жохан Эступинан (Кол) дрался на ринге только с представителями своей страны. Жохан Эступинан (Кол) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Жохан Эступинан (Кол) совершенно не работает над собственной защитой.

Куота Омори (Япо)

Куота Омори (Япо) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Куота Омори (Япо) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Куота Омори (Япо) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Куота Омори (Япо) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Куота Омори (Япо) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Жохан Эступинан (Кол) — Куота Омори (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24-го мая

Спортивные эксперты считают, что Жохан Эступинан (Кол) сейчас намного сильнее, чем Куота Омори (Япо), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Жохан Эступинан (Кол) — Куота Омори (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Жохан Эступинан (Кол) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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