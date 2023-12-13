«Денпхутай МК Суперлек (Таи)» – «Петмуангсри Тидед_99 (Таи)». 24.05.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Денпхутай МК Суперлек (Таи) проведет 24-го мая, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Петмуангсри Тидед_99 (Таи). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 17:55 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 17:55 по московскому времени Денпхутай МК Суперлек (Таи) и Петмуангсри Тидед_99 (Таи) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 24-го мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Денпхутай МК Суперлек (Таи) и Петмуангсри Тидед_99 (Таи) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Денпхутай МК Суперлек (Таи).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Денпхутай МК Суперлек (Таи) — Петмуангсри Тидед_99 (Таи):

победа Денпхутай МК Суперлек (Таи) – 0, ничья – 0, победа Петмуангсри Тидед_99 (Таи) – 0

Прогноз на матч Денпхутай МК Суперлек (Таи) – Петмуангсри Тидед_99 (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24-го мая :

Букмекерские конторы на бой Денпхутай МК Суперлек (Таи) — Петмуангсри Тидед_99 (Таи) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Денпхутай МК Суперлек (Таи) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Денпхутай МК Суперлек (Таи) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Денпхутай МК Суперлек (Таи) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Денпхутай МК Суперлек (Таи) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Денпхутай МК Суперлек (Таи) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Денпхутай МК Суперлек (Таи) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Петмуангсри Тидед_99 (Таи) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Петмуангсри Тидед_99 (Таи) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Петмуангсри Тидед_99 (Таи) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Петмуангсри Тидед_99 (Таи) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Петмуангсри Тидед_99 (Таи) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Денпхутай МК Суперлек (Таи) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Денпхутай МК Суперлек (Таи) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Денпхутай МК Суперлек (Таи) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Денпхутай МК Суперлек (Таи) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Денпхутай МК Суперлек (Таи) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Денпхутай МК Суперлек (Таи) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Петмуангсри Тидед_99 (Таи) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Петмуангсри Тидед_99 (Таи) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Петмуангсри Тидед_99 (Таи) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Петмуангсри Тидед_99 (Таи) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Петмуангсри Тидед_99 (Таи), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Денпхутай МК Суперлек (Таи) – Петмуангсри Тидед_99 (Таи) 24.05.24

Появление на ринге таких бойцов, как Денпхутай МК Суперлек (Таи) и Петмуангсри Тидед_99 (Таи) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Денпхутай МК Суперлек (Таи) и Петмуангсри Тидед_99 (Таи). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Денпхутай МК Суперлек (Таи) и Петмуангсри Тидед_99 (Таи) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Денпхутай МК Суперлек (Таи) и Петмуангсри Тидед_99 (Таи) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Денпхутай МК Суперлек (Таи) и Петмуангсри Тидед_99 (Таи) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Денпхутай МК Суперлек (Таи) является очевидным фаворитом, ведь Петмуангсри Тидед_99 (Таи) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Денпхутай МК Суперлек (Таи) — Петмуангсри Тидед_99 (Таи) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Петмуангсри Тидед_99 (Таи), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Денпхутай МК Суперлек (Таи)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Денпхутай МК Суперлек (Таи) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Денпхутай МК Суперлек (Таи) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Денпхутай МК Суперлек (Таи) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Денпхутай МК Суперлек (Таи) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Петмуангсри Тидед_99 (Таи)

На данный момент Петмуангсри Тидед_99 (Таи) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Петмуангсри Тидед_99 (Таи) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Петмуангсри Тидед_99 (Таи) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Петмуангсри Тидед_99 (Таи) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Петмуангсри Тидед_99 (Таи) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Денпхутай МК Суперлек (Таи) — Петмуангсри Тидед_99 (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24-го мая

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Денпхутай МК Суперлек (Таи) — Петмуангсри Тидед_99 (Таи) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Денпхутай МК Суперлек (Таи) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Денпхутай МК Суперлек (Таи) и Петмуангсри Тидед_99 (Таи), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Денпхутай МК Суперлек (Таи) выиграет с помощью нокаута.

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