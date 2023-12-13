«Энтони Дизи (Фра)» – «Дэвид Тонатиу Крол (Фра)». 24.05.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 24 мая должен состояться бой Энтони Дизи (Фра) — Дэвид Тонатиу Крол (Фра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 22:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Энтони Дизи (Фра) и Дэвид Тонатиу Крол (Фра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Энтони Дизи (Фра) — Дэвид Тонатиу Крол (Фра) пройдет 24 мая, и можно не сомневаться, что в 22:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Энтони Дизи (Фра) имеет две победы нокаутом, а Дэвид Тонатиу Крол (Фра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Энтони Дизи (Фра) — Дэвид Тонатиу Крол (Фра):

победа Энтони Дизи (Фра) – 1.28, ничья – 60, победа Дэвид Тонатиу Крол (Фра) – 3.6

Прогноз на матч Энтони Дизи (Фра) – Дэвид Тонатиу Крол (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24 мая :

Ставки по коэффициенту 1.28 окажутся выигрышными, если Энтони Дизи (Фра) станет победителем боя. Если выиграет Дэвид Тонатиу Крол (Фра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 3.6.

История личных встреч

В профессиональной карьере Энтони Дизи (Фра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Энтони Дизи (Фра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Энтони Дизи (Фра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Энтони Дизи (Фра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Энтони Дизи (Фра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Энтони Дизи (Фра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Дэвид Тонатиу Крол (Фра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Дэвид Тонатиу Крол (Фра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Дэвид Тонатиу Крол (Фра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Дэвид Тонатиу Крол (Фра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Дэвид Тонатиу Крол (Фра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Энтони Дизи (Фра) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Энтони Дизи (Фра) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Энтони Дизи (Фра) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Энтони Дизи (Фра) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Энтони Дизи (Фра) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Энтони Дизи (Фра) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Дэвид Тонатиу Крол (Фра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Дэвид Тонатиу Крол (Фра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Дэвид Тонатиу Крол (Фра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Дэвид Тонатиу Крол (Фра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Дэвид Тонатиу Крол (Фра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Дэвид Тонатиу Крол (Фра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Дэвид Тонатиу Крол (Фра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Энтони Дизи (Фра) – Дэвид Тонатиу Крол (Фра) 24.05.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Энтони Дизи (Фра) и Дэвид Тонатиу Крол (Фра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Энтони Дизи (Фра) и Дэвид Тонатиу Крол (Фра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Энтони Дизи (Фра) и Дэвид Тонатиу Крол (Фра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Энтони Дизи (Фра) и Дэвид Тонатиу Крол (Фра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Энтони Дизи (Фра) сейчас находится на пике формы, так что Дэвид Тонатиу Крол (Фра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Энтони Дизи (Фра).

Титульный бой Энтони Дизи (Фра) — Дэвид Тонатиу Крол (Фра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Дэвид Тонатиу Крол (Фра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Энтони Дизи (Фра)

Энтони Дизи (Фра) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Энтони Дизи (Фра) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Энтони Дизи (Фра) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Энтони Дизи (Фра) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Энтони Дизи (Фра) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Дэвид Тонатиу Крол (Фра)

Уже несколько лет Дэвид Тонатиу Крол (Фра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Дэвид Тонатиу Крол (Фра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Дэвид Тонатиу Крол (Фра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Энтони Дизи (Фра) — Дэвид Тонатиу Крол (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24 мая

В настоящее время Энтони Дизи (Фра) и Дэвид Тонатиу Крол (Фра) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Энтони Дизи (Фра) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Энтони Дизи (Фра) — Дэвид Тонатиу Крол (Фра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Энтони Дизи (Фра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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