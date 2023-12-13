Сан-Мигель Бирмен — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. Прогноз, ставки на матч(24.05.24)

Прогноз и ставка на матч Сан-Мигель Бирмен — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс 24-го мая

24-го мая в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Филиппин, в котором на своей площадке местный клуб Сан-Мигель Бирмен примет соперника по национальному первенству Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Сан-Мигель Бирмен – Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 14:30 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 24-го мая и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сан-Мигель Бирмен — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс:

На 24-го мая в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Сан-Мигель Бирмен — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 14:30 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен, одержав семь побед.

Сан-Мигель Бирмен

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Сан-Мигель Бирмен больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Сан-Мигель Бирмен еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс травмированы только игроки глубокого резерва.

Сан-Мигель Бирмен — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 24-го мая включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Сан-Мигель Бирмен — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. А так как начало встречи в 14:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Сан-Мигель Бирмен — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. Прогноз, ставки на матч(24.05.24)

Сан-Мигель Бирмен

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Сан-Мигель Бирмен сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Сан-Мигель Бирмен бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс

В прошлом матче баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Сан-Мигель Бирмен — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Сан-Мигель Бирмен — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс пройдет 24-го мая, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 14:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Сан-Мигель Бирмен — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс: хозяева должны брать три очка

Баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сан-Мигель Бирмен — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Сан-Мигель Бирмен уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Сан-Мигель Бирмен пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Сан-Мигель Бирмен составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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