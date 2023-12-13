«Кристиан Мбилли Ассомо (Фра)» – «Марк Хеффрон (Вел)». 26.05.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) — Марк Хеффрон (Вел) на 26-го мая 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) и Марк Хеффрон (Вел) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:00.

Стало известно, что именно 26-го мая 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) — Марк Хеффрон (Вел). По Москве начало данного поединка будет в 03:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) — Марк Хеффрон (Вел):

победа Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) – 0, ничья – 0, победа Марк Хеффрон (Вел) – 0

Прогноз на матч Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) – Марк Хеффрон (Вел) Бои, титульный бой, 26-го мая 2024 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Марк Хеффрон (Вел) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Марк Хеффрон (Вел) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Марк Хеффрон (Вел) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Марк Хеффрон (Вел) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Марк Хеффрон (Вел) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Марк Хеффрон (Вел) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Марк Хеффрон (Вел) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Марк Хеффрон (Вел) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Марк Хеффрон (Вел) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Марк Хеффрон (Вел) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Марк Хеффрон (Вел) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Марк Хеффрон (Вел) должен задуматься о своей обороне.

Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) – Марк Хеффрон (Вел) 26.05.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) и Марк Хеффрон (Вел). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) и Марк Хеффрон (Вел) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Марк Хеффрон (Вел) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) и Марк Хеффрон (Вел), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) выиграет бой.

Титульный бой Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) — Марк Хеффрон (Вел) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Марк Хеффрон (Вел) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Кристиан Мбилли Ассомо (Фра)

В своей профессиональной карьере Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Марк Хеффрон (Вел)

На сегодняшний день Марк Хеффрон (Вел) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Марк Хеффрон (Вел) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Марк Хеффрон (Вел) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Марк Хеффрон (Вел) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) — Марк Хеффрон (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 26-го мая 2024 года

Так как Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Марк Хеффрон (Вел).

Статистика и личные встречи

В этом бою Кристиан Мбилли Ассомо (Фра) является очевидным фаворитом, ведь Марк Хеффрон (Вел) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

http://evolvegame.ru/cat0-813675-stavki-na-match-fubon-gardienz-tsg-houks-prognoz-na-basketbol-ot-24-05-24/

http://rockaluga.ru/cat4-1081399-stavki-na-match-essendon-royals-zhen-preston-layonz-zhen-prognoz-na-futbol-ot-25-05-24/