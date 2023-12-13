Ван Яфань — Мария Тимофеева: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Ван Яфань — Мария Тимофеева (26 мая), ставки и коэффициенты

26 мая в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Ван Яфань , а противостоять в этом поединке будет Мария Тимофеева.



Так как Ван Яфань в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Мария Тимофеева, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 26 мая. Но, доказать обратное Ван Яфань все же сможет в 12:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Ван Яфань — Мария Тимофеева. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

26 мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Ван Яфань — Мария Тимофеева. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Мария Тимофеева, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Мария Тимофеева выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Ван Яфань

В этом сезоне Ван Яфань демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Ван Яфань снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Ван Яфань является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Ван Яфань не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Ван Яфань еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Мария Тимофеева

На этом турнире Мария Тимофеева играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мария Тимофеева все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мария Тимофеева не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мария Тимофеева уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мария Тимофеева на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мария Тимофеева пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Ван Яфань — Мария Тимофеева. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Ван Яфань и Мария Тимофеева не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Ван Яфань и Мария Тимофеева. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Ван Яфань — Мария Тимофеева (26 мая), ставки и коэффициенты

Ван Яфань

В этом сезоне Ван Яфань демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Ван Яфань уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Ван Яфань любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Ван Яфань часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Ван Яфань умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Мария Тимофеева

Выступать в зале Мария Тимофеева не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Мария Тимофеева старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Мария Тимофеева принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Мария Тимофеева демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Мария Тимофеева даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Мария Тимофеева хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ван Яфань — Мария Тимофеева Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ван Яфань и Мария Тимофеева. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ван Яфань — Мария Тимофеева: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Ван Яфань и Мария Тимофеева которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ван Яфань имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мария Тимофеева хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ван Яфань. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мария Тимофеева умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ван Яфань довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мария Тимофеева вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ван Яфань.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ван Яфань — Мария Тимофеева. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ван Яфань и Мария Тимофеева букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ван Яфань и Мария Тимофеева проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-814478-stavki-na-match-viktoriya-himenes-kasinceva-anuk-kovermans-prognoz-na-tennis-ot-26-05-24/