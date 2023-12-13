«Муслим Нурмагомедов (Рос)» – «Эдуард Багратунян (Рос)». 28.05.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 28-го мая 2024 года состоится интересный поединок Муслим Нурмагомедов (Рос) — Эдуард Багратунян (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 21:20 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 21:20 по московскому времени Муслим Нурмагомедов (Рос) и Эдуард Багратунян (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 28-го мая 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Муслим Нурмагомедов (Рос) и Эдуард Багратунян (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Муслим Нурмагомедов (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Муслим Нурмагомедов (Рос) — Эдуард Багратунян (Рос):

победа Муслим Нурмагомедов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Эдуард Багратунян (Рос) – 0

Прогноз на матч Муслим Нурмагомедов (Рос) – Эдуард Багратунян (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28-го мая 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Муслим Нурмагомедов (Рос) — Эдуард Багратунян (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Муслим Нурмагомедов (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Муслим Нурмагомедов (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Муслим Нурмагомедов (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Муслим Нурмагомедов (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Эдуард Багратунян (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Эдуард Багратунян (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Эдуард Багратунян (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Эдуард Багратунян (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Эдуард Багратунян (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Муслим Нурмагомедов (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Муслим Нурмагомедов (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Муслим Нурмагомедов (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Муслим Нурмагомедов (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Муслим Нурмагомедов (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Муслим Нурмагомедов (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Эдуард Багратунян (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Эдуард Багратунян (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Эдуард Багратунян (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Эдуард Багратунян (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Эдуард Багратунян (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Эдуард Багратунян (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Муслим Нурмагомедов (Рос) – Эдуард Багратунян (Рос) 28.05.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Муслим Нурмагомедов (Рос) и Эдуард Багратунян (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Муслим Нурмагомедов (Рос) и Эдуард Багратунян (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Муслим Нурмагомедов (Рос) — Эдуард Багратунян (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Муслим Нурмагомедов (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Муслим Нурмагомедов (Рос) — Эдуард Багратунян (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Эдуард Багратунян (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Муслим Нурмагомедов (Рос)

В своей профессиональной карьере Муслим Нурмагомедов (Рос) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Муслим Нурмагомедов (Рос) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Муслим Нурмагомедов (Рос) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Муслим Нурмагомедов (Рос) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Муслим Нурмагомедов (Рос) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Эдуард Багратунян (Рос)

Сейчас Эдуард Багратунян (Рос) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Эдуард Багратунян (Рос) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Эдуард Багратунян (Рос) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Эдуард Багратунян (Рос) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Эдуард Багратунян (Рос) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Муслим Нурмагомедов (Рос) — Эдуард Багратунян (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28-го мая 2024 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Муслим Нурмагомедов (Рос) — Эдуард Багратунян (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Муслим Нурмагомедов (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Муслим Нурмагомедов (Рос) — Эдуард Багратунян (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Муслим Нурмагомедов (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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