Леонг/Мацумура — Масабайаши/Шин. Прогноз, ставки на матч(28.05.24)

Леонг/Мацумура — Масабайаши/Шин (28-го мая), ставки и коэффициенты

28-го мая в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Леонг/Мацумура , а противостоять в этом поединке будет Масабайаши/Шин.



Судья теннисного матча Леонг/Мацумура — Масабайаши/Шин должен дать знак о старте игры в 08:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 28-го мая, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Леонг/Мацумура и Масабайаши/Шин более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Леонг/Мацумура имеет четыре победы, то Масабайаши/Шин может похвастаться лишь двумя победами.



Леонг/Мацумура — Масабайаши/Шин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 28-го мая откроет его противостояние Леонг/Мацумура — Масабайаши/Шин. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 08:00 по МСК, то есть до начала игры. Леонг/Мацумура и Масабайаши/Шин отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Масабайаши/Шин может гордиться семью победами, а вот Леонг/Мацумура имеет только пять выигранных встреч.

Леонг/Мацумура

В этом сезоне Леонг/Мацумура показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Леонг/Мацумура играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Леонг/Мацумура умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Леонг/Мацумура и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Леонг/Мацумура будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Леонг/Мацумура чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Масабайаши/Шин

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Масабайаши/Шинв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Масабайаши/Шин играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Масабайаши/Шин держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Масабайаши/Шин демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Масабайаши/Шин находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Леонг/Мацумура и Масабайаши/Шин уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Леонг/Мацумура — Масабайаши/Шин. Прогноз, ставки на матч(28.05.24)

Леонг/Мацумура

К данному турниру Леонг/Мацумура подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Леонг/Мацумура находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Леонг/Мацумура не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Леонг/Мацумура старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Леонг/Мацумура демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Масабайаши/Шин

В этом сезоне Масабайаши/Шин не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Масабайаши/Шин сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Масабайаши/Шин допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Масабайаши/Шин допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Масабайаши/Шин демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Леонг/Мацумура — Масабайаши/Шин Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Леонг/Мацумура и Масабайаши/Шин аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Леонг/Мацумура и Масабайаши/Шин обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Леонг/Мацумура и Масабайаши/Шин постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Леонг/Мацумура — Масабайаши/Шин: будет сделан акцент на атакующий теннис

Леонг/Мацумура и Масабайаши/Шин которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Леонг/Мацумура имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Масабайаши/Шин хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Леонг/Мацумура. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Масабайаши/Шин умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Леонг/Мацумура довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Масабайаши/Шин вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Леонг/Мацумура.

СЕГОДНЯ МАТЧ Леонг/Мацумура — Масабайаши/Шин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Леонг/Мацумура и Масабайаши/Шин.



http://evolvegame.ru/cat3-815488-denis-evseev-chun-hsin-tseng-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chellendzher-28-05-24/