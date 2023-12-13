Сун/Тронгчароенчайкул — Лу/Хуанг. Прогноз, ставки на матч (28.05.24)

28-го мая в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сун/Тронгчароенчайкул , а противостоять в этом поединке будет Лу/Хуанг.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 28-го мая, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Сун/Тронгчароенчайкул — Лу/Хуанг. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 09:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Сун/Тронгчароенчайкул, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Сун/Тронгчароенчайкул — Лу/Хуанг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 28-го мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Сун/Тронгчароенчайкул и Лу/Хуанг. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 09:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Сун/Тронгчароенчайкул имеет на своем счету три победы, Лу/Хуанг может похвастаться четырьмя.

Сун/Тронгчароенчайкул

В большинстве своих выигранных поединков Сун/Тронгчароенчайкул берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Сун/Тронгчароенчайкул с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Сун/Тронгчароенчайкул сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Сун/Тронгчароенчайкул также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Лу/Хуанг

Нынешняя форма, которую демонстрирует Лу/Хуанг еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Лу/Хуанг постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Лу/Хуанг пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Лу/Хуанг не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Лу/Хуанг не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Сун/Тронгчароенчайкул — Лу/Хуанг. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Сун/Тронгчароенчайкул — Лу/Хуанг (28-го мая), ставки и коэффициенты

Сун/Тронгчароенчайкул

К данному турниру Сун/Тронгчароенчайкул подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Сун/Тронгчароенчайкул находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Сун/Тронгчароенчайкул не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Сун/Тронгчароенчайкул старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Сун/Тронгчароенчайкул демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Лу/Хуанг

В этом сезоне Лу/Хуанг не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Лу/Хуанг сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Лу/Хуанг допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Лу/Хуанг допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Лу/Хуанг демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Сун/Тронгчароенчайкул — Лу/Хуанг Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Сун/Тронгчароенчайкул и Лу/Хуанг, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Сун/Тронгчароенчайкул и Лу/Хуанг играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Сун/Тронгчароенчайкул, и Лу/Хуанг неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Сун/Тронгчароенчайкул — Лу/Хуанг: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Сун/Тронгчароенчайкул и Лу/Хуанг из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Лу/Хуанг относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Лу/Хуанг проводит второй или третий матч. А вот Сун/Тронгчароенчайкул как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Сун/Тронгчароенчайкул, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Сун/Тронгчароенчайкул без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Сун/Тронгчароенчайкул вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сун/Тронгчароенчайкул — Лу/Хуанг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Сун/Тронгчароенчайкул и Лу/Хуанг. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Сун/Тронгчароенчайкул и для Лу/Хуанг, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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