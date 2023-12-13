«Ахмед Магомедов (Рос)» – «Магомед Курбанов (Рос)». 28.05.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Ахмед Магомедов (Рос) — Магомед Курбанов (Рос) на 28-го мая, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Ахмед Магомедов (Рос) и Магомед Курбанов (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 22:30.

До 28-го мая осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Ахмед Магомедов (Рос) — Магомед Курбанов (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 22:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ахмед Магомедов (Рос) — Магомед Курбанов (Рос):

победа Ахмед Магомедов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Магомед Курбанов (Рос) – 0

Прогноз на матч Ахмед Магомедов (Рос) – Магомед Курбанов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28-го мая :

Букмекерские конторы на бой Ахмед Магомедов (Рос) — Магомед Курбанов (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Ахмед Магомедов (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Ахмед Магомедов (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Ахмед Магомедов (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Ахмед Магомедов (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Ахмед Магомедов (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Ахмед Магомедов (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Ахмед Магомедов (Рос) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Магомед Курбанов (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Магомед Курбанов (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Магомед Курбанов (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Магомед Курбанов (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Магомед Курбанов (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Ахмед Магомедов (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Ахмед Магомедов (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Ахмед Магомедов (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Ахмед Магомедов (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Ахмед Магомедов (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Ахмед Магомедов (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Магомед Курбанов (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Магомед Курбанов (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Магомед Курбанов (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Магомед Курбанов (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Магомед Курбанов (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Ахмед Магомедов (Рос) – Магомед Курбанов (Рос) 28.05.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Ахмед Магомедов (Рос) и Магомед Курбанов (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Ахмед Магомедов (Рос) и Магомед Курбанов (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Ахмед Магомедов (Рос) и Магомед Курбанов (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Ахмед Магомедов (Рос) и Магомед Курбанов (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Ахмед Магомедов (Рос) в данный момент сильнее, нежели Магомед Курбанов (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Ахмед Магомедов (Рос)

Так как Ахмед Магомедов (Рос) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Ахмед Магомедов (Рос) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Ахмед Магомедов (Рос) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Ахмед Магомедов (Рос) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Магомед Курбанов (Рос)

Никаких высот Магомед Курбанов (Рос) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Магомед Курбанов (Рос) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Магомед Курбанов (Рос) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Магомед Курбанов (Рос) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Ахмед Магомедов (Рос) — Магомед Курбанов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28-го мая

Несмотря на то, что Ахмед Магомедов (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Магомед Курбанов (Рос) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Ахмед Магомедов (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Магомед Курбанов (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Ахмед Магомедов (Рос).

http://rockaluga.ru/cat0-1083860-prognoz-ilinka-sagmar-zuzanna-pavlikovskaya-29-maya-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat4-816194-han-shi-ieon-vu-ku-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-29-05-24/