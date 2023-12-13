Лукка Эльгера Касадо — Рей Сакамото. Прогноз, ставки на матч (29.05.24)

29.05.2024 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лукка Эльгера Касадо , а противостоять в этом поединке будет Рей Сакамото.



Так как Лукка Эльгера Касадо в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Рей Сакамото, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 29.05.2024. Но, доказать обратное Лукка Эльгера Касадо все же сможет в 16:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Лукка Эльгера Касадо — Рей Сакамото. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 29.05.2024 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Лукка Эльгера Касадо — Рей Сакамото вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Лукка Эльгера Касадо и Рей Сакамото не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 16:00 по МСК.

Лукка Эльгера Касадо

На данный момент Лукка Эльгера Касадо является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Лукка Эльгера Касадо однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Лукка Эльгера Касадо демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Лукка Эльгера Касадо хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Лукка Эльгера Касадо часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Рей Сакамото

На этом турнире Рей Сакамото выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Рей Сакамото снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Рей Сакамото чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Рей Сакамото уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Рей Сакамото зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

ITF, Лукка Эльгера Касадо — Рей Сакамото

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Лукка Эльгера Касадо и Рей Сакамото. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Лукка Эльгера Касадо и Рей Сакамото должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Лукка Эльгера Касадо — Рей Сакамото. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.05.24)

Лукка Эльгера Касадо

На этом турнире именно Лукка Эльгера Касадо может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Лукка Эльгера Касадо отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Лукка Эльгера Касадо еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Лукка Эльгера Касадо не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Рей Сакамото

Рей Сакамото лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Рей Сакамото играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Рей Сакамото начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Рей Сакамото выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Рей Сакамото сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Лукка Эльгера Касадо — Рей Сакамото Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Лукка Эльгера Касадо и Рей Сакамото аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Лукка Эльгера Касадо и Рей Сакамото обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Лукка Эльгера Касадо и Рей Сакамото постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Лукка Эльгера Касадо — Рей Сакамото: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Лукка Эльгера Касадо имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Лукка Эльгера Касадо и Рей Сакамото отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Рей Сакамото в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Лукка Эльгера Касадо превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Рей Сакамото сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Лукка Эльгера Касадо гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лукка Эльгера Касадо — Рей Сакамото. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Лукка Эльгера Касадо и Рей Сакамото букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Лукка Эльгера Касадо и Рей Сакамото проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-816464-prognoz-na-match-men-ing-meggi-ng-hayu-kinoshita-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-29-05-24/